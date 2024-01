Die Top-Themen der Woche: Das wird ein Durcheinander

Bisher war die Sache ziemlich einfach: Wenn man sich eine App auf iPhone oder iPad herunterladen wollte, dann konnte man das einfach im App Store tun. Egal ob auf Smartphone oder Tablet, die basieren zumeist auf einem gleichen Standard und bieten ähnliche Funktionen. Das könnte schon bald ganz anders aussehen.

Denn ab März wird Apple von der EU dazu gezwungen, auch alternative Quellen für eine App-Installation zuzulassen. Ich bin wahrlich kein Experte für Gesetze, aber anscheinend werden von der EU in eben diesen Gesetzen nur Smartphones betrachtet. Und was macht Apple? Alternative App Stores wird es nur in der EU und nur für iPhones geben, nicht aber für iPads. Dort bleibt weiterhin alles beim Alten.

Und was zunächst einmal nach mehr Möglichkeiten klingt, soll aus Sicht von Apple für die Entwickler absolut uninteressant sein. Wer seine Apps auch außerhalb des App Stores anbieten will, soll zuvor ein neues Gebührenmodell absegnen. Das sieht unter anderem vor, dass ab einer Million Installationen pro Jahr eine Gebühr von 50 Cent pro Installation fällig wird.

Dieses Thema wird uns in den kommenden Wochen sicherlich noch weiter beschäftigen – und es würde mich nicht wundern, wenn hier mal wieder irgendwelche Gerichte entscheiden müssten.

