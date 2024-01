Avolt Square: Der schönste Steckdosenwürfel hat endlich USB-C bekommen

Seit der ersten Ankündigung des skandinavischen Herstellers ist mehr als ein Jahr vergangen, mittlerweile kann man den Avolt Square endlich in der überarbeiteten Version mit USB-C-Ports bestellen. Und an einer Sache bestehen weiterhin keine Zweifel: Es handelt sich um den mit Abstand schönsten Steckdosenwürfel, den es derzeit auf dem Markt gibt. Leider hat das auch seinen Preis.

Der Avolt Square 1 ist mit einem 1,8 Meter langen Kabel ausgestattet und kostet stolze 65 Euro (Amazon-Link). Dafür ist der Würfel auch in fünf verschiedenen schicken Farben verfügbar: Schwarz, Blau, Grau, Grün und Sand. Achtung: Auf der gemeinsamen Produktseite haben sich auch die Modelle mit den alten USB-A-Anschlüssen versteckt.

Der Avolt Square 1 verfügt über drei herkömmliche Steckdosen, an die ihr ein Gerät eurer Wahl anschließen könnt. Außerdem gibt es zwei USB-C-Ports, die sich eine Gesamtleitung von bis zu 30 Watt teilen. So können insgesamt fünf Geräte an einer Steckdose mit Strom versorgt werden.

Besonders stylisch: Mit im Lieferumfang enthalten ist eine kleine runde Metallplatte in passender Farbe, die ihr mit dem doppelseitigen Klebepad einfach an einer Stelle eurer Wahl platzieren könnt. Die Basis des Avolt Square 1 ist magnetisch und kann so auf der Metallplatte oder anderen Gegenständen befestigt werden.

Avolt Steckdosenleiste Wurfel USB C - Die Weltweit Ersten Designer-Steckdosenleisten... MAGNETISCHE VERBINDUNG - Bringen Sie das steckdosenwürfel mit dem integrierten Magneten ganz einfach an der Wand oder unter dem Schreibtisch an....

LÄDT IHR GERÄT SCHNELL WIE NIE - Drei Steckdosen und zwei USB-Ports ermöglichen es Ihnen, Ihre Geräte komfortabel und schnell aufzuladen. Laden...

Avolt Square 2 ist der Würfel ohne Kabel

Der Avolt Square 2 hat im Prinzip die gleichen technischen Daten, statt des 1,8 Meter langen Kabels ist hier der Stecker aber direkt am Würfel verbaut. Er wird also direkt an die Wand in die Steckdose gesteckt und kostet dafür mit 59,90 Euro (Amazon-Link) rund 5 Euro weniger. Von den fünf Farben sind hier bereits zwei auf Amazon bestellbar: Grau und Sand.

Keine Frage: Beide Würfel sind definitiv nicht günstig. Sie machen optisch aber auch eine viel elegantere Figur, als es günstigere Modelle aus weißem Plastik tun.