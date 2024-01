Apple TV+: Killers of the Flower Moon mit 10 Oscar-Nominierungen

Die 96. Oscarverleihung findet am Sonntag, den 10. März 2024, im Dolby Theatre at Ovation Hollywood statt. Alle Nominierungen wurden im Vorfeld bekanntgegeben und Apple sichert sich rekordverdächtige 10 Oscar-Nominierungen für den kulturbewegenden Film Killers of the Flower Moon.

Killers of the Flower Moon: 10 Oscar-Nominierungen

Best Picture

Best Director : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Best Actress in a Leading Role : Lily Gladstone

: Lily Gladstone Best Actor in a Supporting Role : Robert De Niro

: Robert De Niro Best Costume Design : Jacqueline West

: Jacqueline West Best Production Design : Jack Fisk, Adam Willis

: Jack Fisk, Adam Willis Best Original Score : Robbie Robertson

: Robbie Robertson Best Original Song : “Wahzhazhe (A Song for My People)” — Scott George

: “Wahzhazhe (A Song for My People)” — Scott George Best Film Editing : Thelma Schoonmaker

: Thelma Schoonmaker Best Cinematography: Rodrigo Prieto

Gladstone ist die erste amerikanische Ureinwohnerin, die eine Nominierung als beste Schauspielerin erhält, und die beiden indigenen Künstler Robbie Robertson und Scott George sind erstmals in den Kategorien Beste Filmmusik und Bester Originalsong nominiert. George ist außerdem das erste Mitglied der Osage Nation, das für einen Academy Award nominiert wurde. Scorsese schreibt ebenfalls Geschichte, da er der meistnominierte lebende Regisseur ist und insgesamt 10 Nominierungen für den Academy Award in der Kategorie Beste Regie erhalten hat.

Apple TV+: Napoleon mit 3 Nominierungen

Der epische Spielfilm Napoleon von Ridley Scott erhielt drei Oscar-Nominierungen für das beste Kostümdesign, das beste Produktionsdesign und die besten visuellen Effekte.

„Wir danken der Academy für diese Nominierungen, die sowohl Martin Scorseses kraftvollen Film Killers of the Flower Moon, der das Publikum auf der ganzen Welt bewegt und inspiriert hat, als auch Ridley Scotts spektakuläres Epos Napoleon würdigen – zwei Geschichten, die die menschliche Erfahrung beleuchten“, sagt Zack Van Amburg, Leiter des Bereichs Worldwide Video bei Apple. „Von den dynamischen und komplexen Darbietungen von Lily Gladstone und Robert De Niro über die großartige Kameraführung, das Design, den Schnitt und die Geräuschkulisse, die die Zuschauer in die Welt der Osage Nation eintauchen ließen, bis hin zu den majestätischen Kostümen, Kulissen und visuellen Effekten, die das napoleonische Frankreich auf der Leinwand zum Leben erweckten, ist es wunderbar, so viele Mitglieder dieser brillanten Kreativteams heute ausgezeichnet zu sehen. Wir applaudieren Ihnen allen.“

Drei Deutsche mit dabei

Sandra Hüller ist für ihre Rolle in Anatomie eines Falls als beste Hauptdarstellerin nominiert. Der Film hat insgesamt fünf Nominierungen erhalten und anderem auch als bester Film, beste Regie, bester Schnitt und für das beste Original-Drehbuch.

In der Kategorie „Bester internationaler Film“ ist Das Lehrerzimmer von Ilker Catak nominiert. Der deutsche Regisseur Wim Wenders ist für den Film „Perfect Days“ in der gleichen Kategorie nominiert, geht allerdings für Japan an den Start.

Fotos: Apple TV+.