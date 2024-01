Apple Car auf 2028 verschoben, ohne autonomes Fahren

Ein E-Auto aus dem Hause Apple? Das ist schon seit mehren Jahren im Gespräch, allerdings verschiebt sich ein möglicher Start immer weiter nach hinten. Zuletzt hat Bloomberg im Dezember 2022 berichtet, dass das Apple Car 2026 starten soll, den neusten Inflationen zufolge ist die Marktreife nun für 2028 ausgelegt.

Mark Gurman von Bloomberg hat in Erfahrung gebracht, dass Apple seine ambitionierten Pläne nicht umsetzen wird, um das Fahrzeug tatsächlich irgendwann auf den Markt zu bringen. Dafür wird das Design umgemodelt und das autonome Fahren nur in reduzierter Form angeboten. In dem Bericht heißt es, Apple konzentriere sich auf Fahrerassistenzfunktionen, die näher an der Funktionsweise von Tesla-Fahrzeugen liegen. Das autonome Fahren der Stufe 2 (zuvor wollte Apple Stufe 4 erreichen) umfasst eine Lenk- und Brems-/Beschleunigungsunterstützung, aber der Fahrer behält die Kontrolle über das Auto und muss sich auf die Straße konzentrieren.

Apple Car von 2026 auf 2028 verschoben

Sollte Apple nicht in der Lage sein das E-Auto in angestrebter Form auf den Markt zu bringen, könnte Apples Chefetage „die Existenz des Projekts ernsthaft überdenken“. Immer wieder gab es Berichte, Apple hätte das Projekt ganz aufgegeben, allerdings scheint derzeit ein Start für 2028 anvisiert zu sein.

Damals war die Rede davon, dass das Apple Car weniger als 100.000 US-Dollar kosten soll. Das hier im Beitrag eingebundene Foto ist natürlich ein Mockup. Würde euch solch ein Design gefallen?

Foto: vanarama.com