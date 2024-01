Apple kündigt alternative App Stores und weitere Freiheiten an

Apple hat soeben die ersten Beta-Versionen von iOS 17.4 und den anderen Betriebssystemen freigegeben und im gleichen Atemzug zahlreiche Änderungen rund um das Gesetz für digitale Märkte angekündigt. Los geht es mit alternativen App Stores und zahlreichen anderen neuen Freiheiten in der EU bereits im März. Wir wollen euch einen ersten kleinen Überblick über die riesigen Änderungen verschaffen.

„Die Änderungen, die wir heute ankündigen, erfüllen die Anforderungen des Gesetzes über digitale Märkte in der Europäischen Union und tragen gleichzeitig dazu bei, die Nutzerinnen und Nutzer in der EU vor den unvermeidlichen erhöhten Datenschutz- und Sicherheitsbedrohungen zu schützen, die diese Regulierung mit sich bringt. Unsere Priorität bleibt es, unseren Nutzerinnen und Nutzern in der EU und auf der ganzen Welt die bestmögliche und sicherste Erfahrung zu bieten“, sagt Phil Schiller.

Die wichtigsten Änderungen in iOS auf einen Blick

Neue Optionen für den Vertrieb von iOS-Apps über alternative App-Marktplätze – einschließlich neuer APIs und Tools, die es Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglichen, ihre iOS-Apps auf alternativen App-Marktplätzen zum Download anzubieten.

– einschließlich neuer APIs und Tools, die es Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglichen, ihre iOS-Apps auf alternativen App-Marktplätzen zum Download anzubieten. Neue Frameworks und APIs für die Erstellung alternativer App-Marktplätze – ermöglichen es Entwicklerinnen und Entwicklern von Marktplätzen, Apps zu installieren und Updates im Namen anderer Entwickler von ihrer speziellen Marktplatz-App aus zu verwalten.

– ermöglichen es Entwicklerinnen und Entwicklern von Marktplätzen, Apps zu installieren und Updates im Namen anderer Entwickler von ihrer speziellen Marktplatz-App aus zu verwalten. Neue Frameworks und APIs für alternative Browser-Engines – ermöglichen es Entwicklerinnen und Entwicklern andere Browser-Engines als WebKit für Browser-Apps und Apps mit In-App-Browsing zu verwenden.

– ermöglichen es Entwicklerinnen und Entwicklern andere Browser-Engines als WebKit für Browser-Apps und Apps mit In-App-Browsing zu verwenden. Formular für Interoperabilitätsanfragen – über das Entwicklerinnen und Entwickler zusätzliche Anfragen zur Interoperabilität mit iPhone und iOS-Hardware und -Softwarefunktionen einreichen können.

Änderungen in bestehenden Apps

Auch in bestehenden Apps wird sich ab März einiges tun. So muss Apple auch in Apps, die über den Apple App Store installiert werden, alternative Bezahlmethoden zulassen. Diese Informationen werden bereits vor dem Download im App Store angezeigt. Gleichzeitig betont man: „Hilfreiche App Store-Funktionen wie ‚Problem melden‘, ‚Familienfreigabe‘ und ‚Kaufanfrage‘ werden für diese Transaktionen ebenfalls nicht verfügbar sein.“

Auch in Safari wird sich einiges ändern. Entsprechend den Anforderungen des DMA führt Apple in Safari einen neuen Auswahlbildschirm ein, der beim ersten Öffnen in iOS 17.4 oder höher erscheint. Dieser Bildschirm wird Personen in der EU auffordern, einen Standardbrowser aus einer Liste von Optionen auszuwählen.

Alle weiteren Infos zum Nachlesen

Auf die Schnelle können wir unmöglich alle Details zusammenfassen. Wenn ihr noch etwas Zeit übrig habt, könnt ihr euch aber durch die folgenden Links klicken: