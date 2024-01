Link Cluster: Lesezeichen-Management erscheint in Version 2.0

Der Entwickler Daniel Witt dürfte einigen von euch durch seine Anwendungen Network Radar und Rocket Typist durchaus bekannt sein. Ein weiteres Projekt von Witt ist die Lesezeichen-Verwaltung Link Cluster, die ab sofort in Version 2.0 erschienen ist und mit der Aktualisierung auch über 70 neue Funktionen und Korrekturen spendiert bekommen hat.

„In der digitalen Welt von heute ist das Internet voll von Artikeln zu nahezu jedem erdenklichen Thema: Rezepte, Anleitungen, Ideen, Zitate und vieles mehr. Den Überblick zu behalten, kann da schwer fallen. Hier kommt Link Cluster ins Spiel – Ihre Lösung für die Organisation und Verwaltung Ihrer Link-Sammlung. Importieren Sie Lesezeichen und Links aus verschiedenen Browsern und Apps, archivieren Sie diese oder exportieren Sie sie als PDF-Dateien für den Offline-Zugriff und zum Teilen. Fügen Sie persönliche Notizen und Bilder zu Ihren Links hinzu oder lassen Sie Link Cluster dies automatisch für Sie erledigen, um sicherzustellen, dass wichtige Details immer griffbereit sind.“

So erklärt Entwickler Daniel Witt das Prinzip von Link Cluster. Bei der App handelt es sich um eine App, die ausschließlich für Apple-Geräte entworfen wurde, um sich so optimal ins System zu integrieren. Über die Varianten für macOS, iOS, iPadOS, watchOS und visionOS synchronisiert sich die Link-Sammlung automatisch mittels iCloud im Hintergrund, so dass man nicht mehrere Sammlungen gleichzeitig pflegen muss.

Version 2.0 mit Safari-Extension unter macOS

Zu den wichtigsten Neuerungen von Link Cluster in Version 2.0 gehört die Kompatibilität mit der Apple Watch: Auf diese Weise lassen sich die wichtigsten Links auch direkt am Handgelenk mitführen und aufrufen. Darüber hinaus gibt es mit dem Update eine neue Organisations-Struktur, bei der Cluster ineinander verschachtelt werden und über Drag-and-Drop sowie längeres Drücken angepasst werden können. Unter macOS gibt es zudem erstmals eine Safari-Erweiterung, über die sich Links direkt über die Browser-Toolbar aufrufen lassen.

Eine weitere Neuheit betrifft die Zugänglichkeit von Link Cluster: Ab sofort kann das Produktivitäts-Tool kostenlos geladen und ebenso kostenlos ausprobiert werden. Bis zu zehn Links lassen sich gratis einbinden, wer mehr verwalten möchte, ist auf den weiterhin stabilen einmaligen Kaufpreis in Höhe von 9,99 Euro angewiesen. Link Cluster (App Store-Link) steht im App Store inklusive deutscher Lokalisierung für iOS, iPadOS, macOS und watchOS zum Download bereit und benötigt neben iOS/iPadOS 17.0 bzw. macOS 14.0 oder neuer auch rund 6 MB an freiem Speicherplatz.