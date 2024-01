Grand Theft Auto: Erfolgreichster Spiele-Launch für Netflix

Schon im Oktober des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die beliebten Action-Games der Grand Theft Auto (GTA)-Serie von Rockstar Games neu aufgelegt werden würden. Grand Theft Auto III beispielsweise wurde vor rund 20 Jahren veröffentlicht und ebnete für das Entwicklerstudio einen erfolgreichen Weg.

Zum Jubiläum wurden „Grand Theft Auto III“, „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ neu aufgelegt und in der „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ zusammengefasst. Das Release erfolgte noch im letzten Jahr für die Plattformen der PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch, und enthielt zahlreiche Verbesserungen. Unter anderem gibt es eine überarbeitete Grafik und Gameplay-Optimierungen, wobei der klassische Look & Feel der Originale beibehalten wird.

Mittlerweile hat Rockstar Games das Remake/Remaster seiner klassischen Trilogie auch für iOS und Android über Netflix Games und als Einzelveröffentlichungen für jeweils 19,99 Euro veröffentlicht. Netflix hat öffentlich in seinem vierten Quartalsbericht an die Aktionäre bekannt gegeben, dass diese Veröffentlichung der bisher erfolgreichste Start in Bezug auf Installationen und Engagement im Bereich Spiele war. Besonders bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass einige Personen nur ein Abo abschließen, um diese Spiele auf Netflix spielen zu können. Im Quartalsbericht heißt es dazu:

„Obwohl unser Spieleangebot noch am Anfang steht, hat sich das Engagement im letzten Jahr verdreifacht – und obwohl Spiele noch klein sind und im Vergleich zu unserem Film- und Seriengeschäft sicherlich noch keine große Rolle spielen, sind wir mit diesem Fortschritt zufrieden. Im vierten Quartal haben wir zum Beispiel die Grand Theft Auto-Trilogie von Rockstar Games auf den Markt gebracht. Dies war unser bisher erfolgreichster Start in Bezug auf die Anzahl der Installationen und das Engagement, wobei sich einige Kunden offensichtlich nur angemeldet haben, um diese Spiele zu spielen.“

Wer ein aktives Netflix-Abo besitzt, kann die drei oben beschriebenen GTA-Spiele „Grand Theft Auto III“ (App Store-Link), „Grand Theft Auto: Vice City“ (App Store-Link) und „Grand Theft Auto: San Andreas“ (App Store-Link) kostenlos im Rahmen des Abonnements auf iPhones und iPads herunterladen. Aber auch ohne aktives Netflix-Abo muss nicht auf die GTA-Trilogie verzichtet werden: Die Titel stehen auch als Einzelkauf für jeweils 19,99 Euro im App Store für iOS und iPadOS zum Kauf bereit. Vorausgesetzt wird mindestens iOS/iPadOS 16.0 sowie ein Gerät mit A12 Bionic-Chip oder neuer.