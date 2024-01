EcoFlow arbeitet an verbesserten Automationen für Balkonkraftwerk

So langsam werden die Tage wieder länger und heute schaut tatsächlich die Sonne heraus bei uns in Bochum. Nicht nur mein Balkonkraftwerk kommt so langsam wieder in Schwung, auch die Software-Abteilung meines aktuell bevorzugten Herstellers arbeitet wieder fleißig.

EcoFlow hat heute die Version 5.1.0 seiner hauseigenen App veröffentlicht und liefert dort einige neue Features für den Bereich Automatisierungen, von dem auch das PowerStream-Balkonkraftwerk profitieren dürfte.

„Neue Auslösebedingungen und Aktionen für PowerStream und Smart Plug. Außerdem können Sie jetzt Automatisierungen für alle Powerstations der Delta-Baureihe, für Wave und für Glacier erstellen“, heißt es in der Update-Beschreibung im App Store.

Die Automatisierungen erlauben es zum Beispiel, die AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters zu einem bestimmten Zeitpunkt anzupassen. Neu hinzugekommen ist jetzt auch die Möglichkeit, einen EcoFlow Smart Plug zu einer bestimmten Uhrzeit zum System hinzuzufügen oder wieder zu entfernen.

Auch die Anfänge einer Shelly-Integration sind gemacht

Bereits seit einigen Wochen kann man auch Smart Plugs des beliebten Herstellers Shelly mit in die EcoFlow-App integrieren. Aktuell ist die Sache aber noch ziemlich undurchsichtig, hier sollte der Hersteller definitiv noch einmal eine klare Funktionsbeschreibung nachreichen. Außerdem sind Smart Plugs ja nur der halbe Spaß – in der Community gibt es immer wieder den Wunsch, auch einen Shelly 3EM in die EcoFlow-App zu integrieren. Damit wäre es dann möglich, die Leistungsausgabe des Balkonkraftwerks an den aktuellen Hausbedarf anzupassen und die überschüssige Solarenergie exakt in eine angeschlossene Powerstation zu speichern.

Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch so einiges passieren wird. 2023 ging es mit den smarten Balkonkraftwerken ja erst langsam los – und mittlerweile sind sie nicht mehr wegzudenken.