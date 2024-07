Anker Solix Solarbank 2 Pro jetzt deutlich günstiger

Falls ihr euer Balkonkraftwerk ordentlich aufmotzen oder direkt mit dem aktuell für uns besten System durchstarten wollt, dann könnt ihr jetzt im DealClub deutlich günstiger zuschlagen. Die Anker Solix Solarbank 2 Pro gibt es dort nämlich bedeutend günstiger – und das zum ersten Mal.

Während der im Mai präsentierte Balkonkraftwerk-Speicher mit integriertem Wechselrichter bisher für 1.099 Euro verkauft wurde, ist der Preis im DealClub bereits auf 999 Euro reduziert. Es wird aber noch besser: Mit dem Gutscheincode DealClub100 spart ihr weitere 100 Euro (zum Angebot).

Im Preis von 899 Euro ist übrigens auch der Anker Solix Smart Meter enthalten, der das System erst so richtig interessant macht. Von einer Elektro-Fachkraft in eurem Sicherungskasten installiert, kann er die Ausgangsleistung der Solarbank an den aktuellen Hausverbrauch anpassen. So wird immer die optimale Menge an Energie ins Haus abgegeben.

Ein paar Eindrücke aus der Praxis mit der Anker Solix Solarbank 2 Pro

Ich habe die Anker Solix Solarbank 2 Pro bereits seit Mai im Einsatz, einen ersten Testbericht hatte ich ja auch schon verfasst. Ich kann nur sagen: Das System läuft immer noch wie geschmiert und die Leistung ist dank der vier MPP-Tracker wirklich sehr beeindruckend. Mit vier Solarmodulen gibt es die volle Eingangsleistung.

Die Steuerung mit dem Smart Meter erfolgt quasi in Echtzeit. Wenn ich kleine größeren Verbraucher über einen längeren Zeitraum laufen lasse, beispielsweise mein Plugin-Hybrid oder den Herd, schaffe ich es an sonnigen Tagen, meinen Stromverbrauch zu 95 Prozent selbst zu decken. Wobei man dazu sagen muss, dass das wohl nur mit einem oder zwei Zusatzakkus klappt, aber die kann man auch wunderbar erst im Nachhinein zum System hinzufügen.

Die Anker Solix Solarbank 2 Pro liefert euch vom Start weg 1,6 Kilowattstunden Kapazität, jeder weitere Zusatz-Akku fügt 1,6 Kilowattstunden hinzu. Insgesamt sind 9,6 Kilowattstunden möglich, wobei ich das für wenig sinnvoll erachte. Bei zwei Solar-Modulen würde ich auf lange Sicht einen Zusatz-Akku, bei vier Solar-Modulen zwei Zusatz-Akkkus empfehlen.

Anker Solix Solarbank 2 Pro Mit Gutscheincode DealClub100 1.199 EUR 899 EUR jetzt kaufen