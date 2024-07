Anker Prime: Ausblick auf die kommenden Produkte

Die Produkte von Anker Prime können durch die Bank hinweg empfohlen werden. Insbesondere die große Powerbank trumpft mit einer sensationellen Leistung auf und kann zudem auf einer praktischen Ladestation geladen werden – die allerdings extra gekauft werden muss. Auf Reddit sind jetzt einige neue Produkte von Anker Prime aufgetaucht. Das oben im Titelbild zu sehende 200 Watt Ladegerät ist sogar schon bei Amazon erhältlich.

Diese sollen bereits am 7. August in den Handel gehen, laut den Angaben auf Reddit soll es mindestens jeweils ein Produkt aus den folgenden Kategorien geben: Tragbare Ladegeräte, Wand-Ladegeräte, Desktop-Ladegeräte, Docking-Stationen, Kabel, Ladestationen. Für einige Produkte sind bereits Fotos und technische Daten aufgetaucht. Hier sind unsere Favoriten.

Anker Prime 6-Port 250W Desktop Charger

Dieses neue Tisch-Ladegerät von Anker will mit einer ganz besonderen Technik punkten: Die Leistungsausgabe an den einzelnen Anschlüssen soll individuell gesteuert werden können. Dabei sollen vier Modi zur Auswahl stehen, wobei die jeweilige Leistung auf einem kleinen Display angezeigt wird:

AI Power Mode: Automatische Anpassung der Leistung je nach angeschlossenen Geräten

Automatische Anpassung der Leistung je nach angeschlossenen Geräten Port Priority Mode: Zwei USB-C-Ports werden bevorzugt mit Leistung versorgt

Zwei USB-C-Ports werden bevorzugt mit Leistung versorgt Dual-Laptop Mode: Maximale Leistung an zwei Anschlüssen

Maximale Leistung an zwei Anschlüssen Low Current Mode: Laden mit reduzierter Leistung

14-in-1 Prime Charging Docking Station

Ebenfalls für den Schreibtisch gedacht ist diese Kombination aus Docking-Station und Ladegerät. Bis zu 180 Watt Leistung können ausgegebene werden, gleichzeitig kann man aber auch eine Verbindung per USB-C an einen angeschlossenen Computer herstellen und diverse Geräte anschließen, sogar einen 4K-Monitor mit 60 Hertz (und einen weiteren mit 30 Hertz).

8-in-1 Prime 240W Charging Station

Im Gegensatz zu den anderen Produkten sehe ich hier eher schlechte Karten für den deutschen Markt. Generell gefällt mir diese flache Mehrfachsteckdose mit den zusätzlichen Steckdosen aber sehr. Das wäre echt eine klasse Sache, selbst wenn das Gehäuse aufgrund der hiesigen Stecker etwas dicker wäre. Macht euch aber keine zu großen Hoffnungen, dass so etwas zeitnah auch bei uns erscheint.

Am 7. August soll es also losgehen mit den neuen Produkten und wir werden euch die Geräte, die in Deutschland erscheinen, ganz bestimmt auch vorstellen.