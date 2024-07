Highlights der Woche: Viel Spaß in den Sommerferien

Habt ihr euch schon auf den Weg in die Sommerferien gemacht? Bei mir ist es kommenden Freitag soweit: Erst geht es mit dem Auto bis nach Speyer, wo wir uns am Samstag das Technikmuseum anschauen werden. Danach geht es weiter nach Oberstdorf, wo wir zusammen mit der Familie eine Woche in den Bergen verbringen.

An die daheimgebliebenen wird natürlich eine Postkarte mit eigenen Bildern gesendet – mit der MyPostcard-App. Ich profitiere also selbst ein wenig von der von uns initiierten Aktion. Mit dem Gutscheincode appgefahren24 könnt ihr eine Premium-Postkarte im Wert von 3,79 Euro kostenlos versenden. Alle weiteren Infos zu dieser Aktion findet ihr in diesem Artikel.

Worauf ich ebenfalls sehr gespannt bin: Das ESR Geo Wallet mit integrierter AirTag-Technik. Das Projekt ist in dieser Woche erfolgreich auf Kickstarter gestartet. Natürlich kann man auch einfach eine AirTag-Karte ins Portemonnaie packen, aber warum denn nicht als All-in-One-Geldbeutel?

Neues aus dem Hueblog

In der Welt von Philips Hue war in dieser Woche vor allem eine News besonders spannend: Die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K kommt endlich. Ein italienischer Händler hatte sie für Mitte September gelistet, was mit unseren Informationen übereinstimmt. Dabei geht es nicht einmal unbedingt um die 8K-Auflösung, sondern den HDMI 2.1 Standard, der auch bei 4K eine Bildfrequenz von 120 Hertz erlaubt.

Unsere Videos der Woche

Die Top-Themen Themen der Woche im Überblick