Apple soll an Galaxy Z Flip-ähnlichem Foldable arbeiten

Immer wieder mehren sich Gerüchte, dass auch Apple neben dem klassischen Brick-Design des iPhones bald auch ein klappbares Smartphone, wie man es von der Samsung Galaxy-Reihe kennt, veröffentlichen könnte. Nun meldet sich das Magazin The Information mit neuen Infos zu diesem Thema.

Laut des aktuellen Artikels (Paywall) von The Information, betitelt mit „Apple treibt die Entwicklung eines faltbaren iPhones voran“, heißt es:

“Apple arbeitet an einem faltbaren iPhone, das bereits 2026 auf den Markt kommen könnte, und hat in den letzten Monaten mit Zulieferern in Asien Kontakt aufgenommen, um Komponenten für das Gerät herzustellen, so zwei Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit. Das Telefon würde sich in der Breite wie eine Muschel falten lassen, sagten die Personen. Damit würde es dem Samsung Galaxy Z Flip ähneln, das 2020 auf den Markt kam.“

Derartige Gerüchte zu einem faltbaren iPhone sind nicht neu. Nun jedoch scheint möglicherweise Bewegung in das Projekt, das laut Artikel Apple-intern mit dem Codenamen „V68“ versehen wurde, zu kommen. Auch die Kontaktaufnahme mit entsprechenden Zulieferern aus Asien deutet darauf hin, dass die Entwicklung vorangetrieben wird.

Laut bisherigen Berichten sei es Apple bei der Entwicklungsarbeit an einem Foldable vor allem nicht gelungen, eine sichtbare Faltung auf dem Display zu vermeiden. Möglicherweise hat man dieses Hindernis nun überwunden. Es bleibt abzuwarten, ob die hohen Qualitäts- und Designansprüche, die Apple an neue Geräte hat, sich mit einem faltbaren Smartphone realisieren lassen. Falls dem so sein sollte, dürften wir ein Release allerdings auch erst in ein paar Jahren erwarten.

Hättet ihr Interesse an einem faltbaren iPhone von Apple? Wenn ja, welche Eigenschaften und Features sollte es mitbringen? Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen zum Thema.

Fotos: Samsung.