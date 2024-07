Apple Music: Playlist-Cover über Apple Intelligence erstellen lassen

Schon mit dem Update auf iOS 17.1 hat Apple eine Möglichkeit geschaffen, eigene Wiedergabelisten in Apple Music weiter personalisieren zu können, indem man eine Cover-Bibliothek zur Verfügung gestellt hat. Mit iOS 18 will man dieses Vorhaben offenbar nun noch weiter vorantreiben: Dann soll es möglich sein, Playlist-Artwork mit Hilfe von Apple Intelligence zu erstellen.

Dieses Feature entdeckte 9to5Mac im Code der vierten Betaversion von iOS 18. Dort heißt es bezüglich der Funktion:

„9to5Mac hat anhand des Codes von iOS 18 Beta 4 herausgefunden, dass Apple an einer neuen Funktion arbeitet, die es Nutzern ermöglicht, mit Apple Intelligence Artworks für Wiedergabelisten in Apple Music zu erstellen. Strings deuten darauf hin, dass es beim Bearbeiten einer Wiedergabeliste eine Schaltfläche ‚Bild erstellen‘ geben wird. Diese Schaltfläche wird Image Playground aufrufen, das Teil der Apple Intelligence-Funktionen ist. Apple hatte Image Playground bereits auf der WWDC 2024 angekündigt. Mit der App werden Nutzer in der Lage sein, Befehle zu schreiben, um neue Bilder mit Hilfe von KI zu erzeugen. Diese KI-generierten Bilder können verschiedene Stile wie Animation, Illustration und Skizze haben – aber es gibt keine Option, um fotorealistische Bilder zu erzeugen. Höchstwahrscheinlich wird Apple Music den Nutzer fragen, wie das Artwork der Wiedergabeliste aussehen soll, und dann ein paar Optionen zur Auswahl vorschlagen.“

Die Funktion zur KI-basierten Artwork-Erstellung in Apple Music befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und kann, ebenso wie andere Features von Apple Intelligence, von Nutzern und Nutzerinnen der iOS-Betaversionen nicht getestet werden. iPhone-User in der EU werden wohl eh noch länger auf KI-basierte Funktionen von Apple warten müssen, da Apple Intelligence zum Start von iOS 18 nicht in der EU verfügbar sein wird. Das offizielle Release von iOS 18 ist für diesen Herbst geplant.