Privatsphäre-Interview mit Apple: ChatGPT, Apple Intelligence und mehr

Apple betont immer wieder, Datenschutz und Privatsphäre einen hohen Wert beizumessen und viel dafür zu tun, dass Nutzer und Nutzerinnen die Geräte ohne Bedenken verwenden können. Auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz, deren Features mit iOS 18 den Weg auf die iPhones finden sollen, will man keine Ausnahme machen. Apple Intelligence will viele Prozesse direkt auf dem Gerät abwickeln, und auch die eigene ChatGPT-Integration soll über entsprechende Privatsphäre-Aspekte verfügen.

In einem neuen Interview mit dem YouTuber Andru Edwards stellten sich kürzlich Katie Skinner, Apples User Privacy Engineering Manager, sowie Sandy Parakilas, Apples Privacy Product Marketing Lead, den Fragen des YouTubers. Das rund 45 Minuten lange Interview, das wir euch unten als YouTube-Video in voller Länge eingebunden haben, dreht sich um Apple und Privatsphäre im speziellen.

Zentrales Thema: Apple Intelligence und Private Cloud Compute

Vieles von dem, was im Interview mit Andru Edwards geteilt wird, wurde in der Vergangenheit bereits von anderen Apple-Führungskräften oder über Presse-Events und -mitteilungen in ähnlicher Form kommuniziert. Nichtsdestotrotz unterhalten sich die die beiden Apple-Angestellten mit Edwards auch über aktuelle Themen, die den Datenschutz und digitale Privatsphäre betreffen.

Ein großes Thema des Interviews ist natürlich Apple Intelligence, das über eine innovative Funktion, das sogenannte Privat Cloud Compute, verfügen wird. Zu diesem Thema erklärt Sandy Parakilas im Interview:

„Der gesamte Ansatz besteht darin, die Sicherheits- und Datenschutzversprechen des iPhones auf die Cloud auszudehnen. Mit Private Cloud Compute hat Apple, genau wie bei Ihrem Gerät, niemals Zugriff auf die Daten, die verwendet werden.“

Weiterhin bespricht das Trio auch Details der ChatGPT-Integration von iOS 18, diskutiert über die Idee, dass das eigene Smartphone immer „nach Hause telefoniert“ und einiges mehr. Das gesamte, rund 45-minütige Interview kann in englischer Sprache mit optionalen englischen Untertiteln in 4K-Qualität angesehen werden.