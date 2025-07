ChatGPT Plus: Aufnahme-Modus für die Transkription von Meetings freigeschaltet

OpenAI hat die Verfügbarkeit seines Aufnahme-Modus’ in ChatGPT (App-Store-Link) für macOS erweitert und stellt diesen nun auch allen Plus-Abonnenten bereit. Zum Launch des Features im letzten Monat war diese Funktion noch Business-Kunden vorbehalten gewesen. Mit der Funktion könnt ihr KI-gestützte Mitschriften von Meetings anfertigen lassen.

Plus-Kunden wird im Eingabe-Fenster nun ein „Aufnahme“-Button eingeblendet, der, da die Funktion auf das Mikrofon und das System-Audio zugreift, das Mitschneiden von Meetings und Anrufen ermöglicht.

Nachdem ihr die Aufnahme beendet habt, verarbeitet ChatGPT die Daten auf den Servern von OpenAI und sendet euch dann eine strukturierte Zusammenfassung samt vereinbarter To Dos und Zeitstempeln zurück.

Das Original-Audio wird nach der Verarbeitung gelöscht, heißt es. Pro Session können 120 Minuten eines Meetings oder Anrufs transkribiert werden.

Mit Blick auf den Datenschutz problematisch

OpenAI weist darauf hin, dass Nutzer, die die Funktion verwenden wollen, sich eigenständig über die Gesetze vor Ort informieren sollen, um abzuklären, ob sie die Funktion nutzen dürfen. Auch sollte vorab das Einverständnis aller Gesprächsteilnehmer eingeholt werden, bevor Nutzer vom Aufnahme-Modus Gebrauch machen. Diese Verantwortung in die Hände der Nutzer zu legen, ist für OpenAI sicherlich bequem. Mit Blick auf den Datenschutz ist die Regelung aber problematisch. Auch, dass jede Person, mit der ich in einem Meeting bin, dieses ohne mein Wissen im Nachgang einfach KI-gestützt auswerten lassen kann, finde ich schwierig.

Laut OpenAI können die Transkripte darüber hinaus auch in späteren Chats referenziert und möglicherweise zum Training der KI-Modelle genutzt werden, so OpenAI. Letzteres müssen Nutzer aktiv in der App ausschalten, wenn sie nicht wollen, dass ihre Daten in dieser Weise genutzt werden.

Bislang ist „Aufnahme-Modus“ eine Mac-only-Funktion. Wann und ob das Feature auch für Windows oder Mobile verfügbar sein wird, ist bislang offen. Administratoren der Versionen Team, Enterprise und Education können die Funktion in den Einstellungen für alle Nutzer ihres Teams deaktivieren.