Wann Apple Intelligence auf GPT-5 umsteigt

OpenAI hat sein neuestes Modell vorgestellt: GPT-5. Das neue Modell bringt in vielen Bereichen deutliche Verbesserungen. Von besserem Sprachverständnis bis hin zu leistungsfähigerer Bilderkennung. Spannend ist dabei vor allem eine Frage: Wann nutzt Apple Intelligence das neue Modell? Die Antwort: Schon sehr bald.

ChatGPT in Apple Intelligence: Was steckt dahinter?

Apple Intelligence bietet die Möglichkeit, freiwillig ChatGPT zu aktivieren. Falls du das tust, profitierst du von einigen praktischen Funktionen:

Siri wird schlauer : Siri kann bei bestimmten Fragen auf ChatGPT zugreifen, zum Beispiel bei der Analyse von Fotos, Dokumenten oder komplexen Inhalten.

: Siri kann bei bestimmten Fragen auf ChatGPT zugreifen, zum Beispiel bei der Analyse von Fotos, Dokumenten oder komplexen Inhalten. Text- und Bildgenerierung leicht gemacht : In den integrierten Schreibwerkzeugen kannst du einfach eine Beschreibung eingeben. ChatGPT erstellt daraus Texte oder sogar Bilder.

: In den integrierten Schreibwerkzeugen kannst du einfach eine Beschreibung eingeben. ChatGPT erstellt daraus Texte oder sogar Bilder. Visuelle Intelligenz nutzen: Mit der Kamera erkennt dein Gerät Orte und Objekte und liefert dir per ChatGPT hilfreiche Infos dazu.

Apple Intelligence nutzt aktuell GPT-4o, GPT-5 kommt mit iOS 26

Aktuell läuft die ChatGPT-Integration in Apple Intelligence noch mit dem GPT-4o-Modell. Dieses kommt in iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und visionOS 2 zum Einsatz. Aber: Mit den kommenden Software-Versionen, also iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe 26, wird GPT-5 integriert. Diese Updates werden laut Apple schon im nächsten Monat veröffentlicht. Damit profitiert Apple Intelligence also bald vom neuesten Stand der KI-Technologie. Die Neuerungen von GPT-5 lassen sich hier nachlesen.

Datenschutz bleibt im Fokus

Wichtig zu wissen: Apple legt großen Wert auf Datenschutz. Wenn du ChatGPT über Apple Intelligence nutzt, wird deine IP-Adresse verschleiert und OpenAI speichert deine Anfragen nicht. Entscheidest du dich dafür, dein OpenAI-Konto zu verbinden, gelten zusätzlich die Datenschutzrichtlinien von OpenAI.