Ugreen bietet starkes Netzteil mit ausziehbarem Kabel mit 20 Euro Rabatt an

Mein Deal-Alarm hat mich auf ein spannendes Produkt aufmerksam gemacht: Das Ugreen Nexode Netzteil, das seit wenigen Tagen auch in einer Variante mit 100 Watt erhältlich ist, gibt es aktuell mit stolzen 20 Euro Rabatt. Der Preis ist demnach von 59,99 Euro auf nur 39,99 Euro gefallen – das entspricht einem tollen Rabatt von 33,3 Prozent!

Mit 100 Watt kann das Netzteil mehrere Geräte noch schneller mit Strom versorgen. Das geht entweder direkt per USB-C oder USB-A, allerdings ist das integrierte Kabel das eigentliche Highlight. Die 75 Zentimeter lange Strippe lässt sich einfach in mehreren Längen herausziehen, sodass ein zusätzliches Kabel nur dann notwendig ist, wenn man mehr als zwei Geräte gleichzeitig aufladen möchte. Lediglich die Platzierung ist etwas schwierig, da man das Kabel immer nach oben oder unten ziehen muss, wenn das Netzteil in einer Steckdose steckt.

UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät mit Einziehbarem Kabel 4-Port GaN Netzteil... Ausziehen dann Aufladen: Mit dem eingebauten, 0,7 m lang, einziehbaren Schnellladekabel können deine Geräte jederzeit und überall mit nur einem Zug...

Entfesseln 100W Performance: Genieß blitzschnelles Laden von 100W an dem USB-C einziehbaren Ladekabel oder USB-C1 Port. Mit dem 100W USB-C Ladegerät...

Wenn es etwas weniger sein darf, gibt es die Variante mit 65 Watt für aktuell 29,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier muss man weniger Power in Kauf nehmen, zudem fehlt ein USB-C-Port.