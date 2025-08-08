Grok: Video-Generator „Imagine“ jetzt für alle kostenlos

Elon Musks KI-Firma, xAI, stellt ab sofort ihren Video-Generator „Imagine“, mit dem ihr in Grok (App-Store-Link) Bilder in kurze Videos verwandeln könnt, für alle Nutzer und Nutzerinnen kostenlos zur Verfügung. Damit ist xAI eine der wenigen KI-Firmen, die ihren Video-Generator gebührenfrei anbieten.

Um auf Imagine zugreifen zu können, benötigt ihr die Grok-App für iOS oder Android. Dann müsst ihr ein Foto hochladen oder ein Bild generieren lassen, das dann die Grundlage für das kurze Video bildet, das Imagine auf euren Wunsch hin auf Knopfdruck erzeugt.

Der X-Account veröffentlichte auf seiner Plattform dazu folgendes Statement: