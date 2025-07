Google: Abopreise für Nest Aware-Dienst zur Videoüberwachung deutlich erhöht

In den vergangenen Jahren hat Google immer wieder den Einstieg in das Smart Home-Segment mit eigener Hardware versucht, dort aber nie so richtig Fuß gefasst. Wer die Produkte des „Nest“-Portfolios zur Steuerung und Überwachung des eigenen Zuhauses verwendet, sieht sich jetzt mit einer massiven Preissteigerung konfrontiert, sofern man den Abodienst Nest Aware von Google verwendet.

Um den vollen Funktionsumfang der Google Nest-Produkte zu nutzen, und dazu gehört auch eine mehrwöchige Speicherung von Videoüberwachungsdaten, Alarmfunktionen und eine Bildauswertung in der Cloud, ist man auf das Nest Aware-Abonnement von Google angewiesen. Kostete die Basisversion des Abodienstes bisher 6 Euro/Monat, wird Google den Preis ab August dieses Jahres auf satte 10 Euro/Monat erhöhen – das entspricht einer Preissteigerung von 67 Prozent. Auch beim erweiterten Abo Nest Aware Plus gibt es eine heftige Preiserhöhung: Statt bisheriger 12 Euro/Monat verlangt Google dann 18 Euro/Monat, was einer 50-prozentigen Preissteigerung entspricht.

Bereits im Februar des vergangenen Jahres hatte Google die Preise für das Nest Aware-Abonnement erhöht und das Basis-Abo von 5 Euro/Monat auf 6 Euro/Monat erhöht, das Nest Aware Plus-Abo kostete dann statt 10 Euro/Monat die aktuell noch gültigen 12 Euro/Monat. Mit der Preissteigerung in 2024 gingen auch Gerüchte einher, Google wolle das Nest Aware-Abo in Zukunft zum Bestandteil des Google One-Abos machen. Wie man nun sieht, ist dies nicht der Fall. Die nun erfolgte heftige Preiserhöhung sorgt auch medial für große Kritik, unter anderem beim GoogleWatchBlog:

“Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Google die Marke ‚Nest‘ nur noch so lange melkt, bis sie sich nicht mehr trägt. Denn mit diesen Preisen ist man jenseits von Gut und Böse und dürfte nur noch die letzten paar Euro aus den Abonnenten herausquetschen, die noch nicht so schnell umsteigen können. Mutmaßlich wird Nest ohnehin bald eingestellt und bis es soweit ist, kassiert man sich bei Google noch ein Trinkgeld dazu. Die Leistungen von Nest Aware sind hingegen schon seit Jahren nicht mehr gestiegen.“

Offiziell begründet Google den aktuellen Preisanstieg mit höheren Steuern, der Inflation und allgemeinen Preissteigerungen. Auf der Nest Aware-Website sind die neuen Abopreise bereits eingepflegt worden. Es dürfte abzuwarten sein, wann die Google Nest-Kuh zu Tode gemolken wurde und dann knallhart vom Unternehmen abgestoßen werden wird. Erst kürzlich hatte Belkin bekanntgegeben, viele der eigenen Smart Home-Produkte der Wemo-Reihe nicht mehr zu unterstützen.