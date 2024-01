Mark Gurman: Neue Geräte im März und großes Update im Herbst

Mark Gurman hat in seinem wöchentlichen Newsletter mal wieder zum Rundumschlag ausgeholt und nicht nur Apples Planungen rund um das Gesetz für digitale Märkte zusammengefasst, sondern auch einen erneuten Ausblick in die Zukunft gewagt. Spannend könnte es laut Gurman bereits Ende März werden.

Dann nämlich soll Apple drei überarbeitete Geräte vorstellen: iPad Air, iPad Pro und MacBook Air. „Die Produktion der neuen iPad Pro-Modelle und eines neuen 13-Zoll-MacBook Airs sei zumindest in der Lieferkette von Apple in Asien in vollem Gange“, berichtet Gurman.

Was dürfen wir erwarten? Das iPad Air soll es auch mit einem 12,9 Zoll Display geben, neben einer neuen Kamera und dem M2-Chip soll auch WiFi 6E und Bluetooth 5.3 mit an Board sein. Das iPad Pro soll ein OLED-Display erhalten, damit aber auch deutlich teurer werden. M3-Chip, MagSafe und eine neu positionierte Frontkamera sind ebenfalls in der Verlosung. Das MacBook Air soll den M3-Chip bekommen und in kleineren technischen Details verbessert werden.

iOS 18 könnte das größte Update aller Zeiten werden

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde hat Mark Gurman einige Vermutungen rund um das nächste iOS-Update angestellt. „Mir wurde gesagt, dass das neue Betriebssystem innerhalb des Unternehmens als eines der größten iOS-Updates – wenn nicht sogar das größte – in der Geschichte des Unternehmens angesehen wird“, so seine Aussage.

Mehr wollte Gurman zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht verraten. Noch hat der Apple-Experte ja ein wenig Zeit, die Vorstellung von iOS 18 dürfte ja Anfang Juni im Rahmen der WWDC erfolgen.