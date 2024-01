Apple Geschenkkarte: Bis zu 20 Euro Bonus bei Kaufland

In diesem Jahr gab es schon zwei Payback-Aktionen rund um die Apple Gift Card. Nachdem Rewe und Penny an der Reihe waren, geht es jetzt bei Kaufland weiter. Dort könnt ihr ab dem 1. Februar ebenfalls im Gegenwert von 10 Prozent sparen.

Statt auf die Payback-Karte für den Bonus zu setzen, kommt bei Kaufland die eigene Kaufland Card zum Einsatz, welche ihr auch per App nutzen könnt. Vom 1. bis zum 7. Februar erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 10 Prozent in Form eines Einkaufscoupons für den nächsten Einkauf.

Kaufen könnt ihr die Apple Geschenkkarte in den folgenden Wertstufen:

1 x 25 Euro: 2,50 Euro Bonus-Coupon

2 x 25 Euro: 5 Euro Bonus-Coupon

1 x 50 Euro: 5 Euro Bonus-Coupon

2 x 50 Euro: 10 Euro Bonus-Coupon

1 x 100 Euro: 10 Euro Bonus-Coupon

2 x 100 Euro: 20 Euro Bonus-Coupon

Bei der Aktion könnt ihr nur ein einziges Mal teilnehmen, also maximal zwei 100 Euro Geschenkkarten kaufen. Den Bonus erhaltet ihr dann innerhalb von zwei Tagen direkt auf eure Kaufland Card und könnt (nur) bis zum 28. Februar 2024 bei eurem nächsten Kaufland-Einkauf verwenden. Wichtig: Auf dem Coupon verbleibt nach dem Einkauf kein Rest.