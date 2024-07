Apple vs FIFA: Deal um Lizenzen für Klub-WM 2025 geplatzt

Eigentlich galt die Vereinbarung schon als gesichert und in trockenen Tüchern: Apple sollte sich mit dem Fussball-Weltverband FIFA einig sein und die Übertragungsrechte der FIFA Klub-WM im nächsten Jahr für den eigenen Streamingdienst Apple TV+ erhalten. Das hatte im April dieses Jahres unter anderem die New York Times berichtet.

Doch nun scheint der Deal vom Tisch zu sein: Die FIFA will die TV-Rechte nicht an einen alleinigen Anbieter vergeben, sondern die Übertragungsrechte geografisch aufteilen, und hat deswegen die Rechte für die Klub-WM 2025 und 2029 neu ausgeschrieben. Die Lizenzen sollen zunächst für die Gebiete in Nord- und Südamerika, in Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika verteilt werden, die Ausschreibung für Europa – und damit auch für den deutschen Markt – soll später beginnen. Sowohl FIFA als auch Apple äußerten sich zu dem geplatzten Deal nicht.

Doch was genau ist eigentlich die Klub-WM? Das Format der FIFA existiert bereits und wurde bisher mit sieben teilnehmenden Mannschaften ausgetragen. Dazu zählten die sechs Sieger der kontinentalen Meisterwettbewerbe auf Klubebene aus Asien, Afrika, der Karibik, Nord- und Zentralamerika, Südamerika, Europa („Champions League“) und Ozeanien sowie dem Meister aus der Liga des Gastgeberlandes.

Klub-WM: Belastungsprobe für teilnehmende Spieler

Die nun von der FIFA reformierte Klub-WM soll vom nächsten Jahr an mit 32 statt wie bisher sieben Teams stattfinden. Das neue, im Vierjahresrhythmus geplante Turnier löst die bisherige Klub-WM ab. Der Fußball-Weltverband hat Kritik an dem ausgeweiteten Turnier zurückgewiesen und beharrt auf der Terminierung im Sommer 2025, obwohl dies für einige teilnehmende Spieler zur echten Belastungsprobe werden dürfte.

Das für vier Wochen angesetzte Turnier mit insgesamt 63 Partien vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA soll in acht Vierergruppen und anschließender K.O.-Phase ab dem Achtelfinale ausgetragen werden: Für die Endspielteilnehmer stehen somit sieben Spiele an. Zu den Teilnehmern der Klub-WM gehören mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern auch zwei deutsche Teams. Nach dem Ende der Bundesliga-Saison 2024/25 am 17. Mai, dem Pokalfinale am 24. Mai und dem Champions League-Finale am 31. Mai folgen im nächsten Jahr zwischen dem 2. und 10. Juni auch noch Länderspiele, ehe fünf Tage später dann die Klub-WM am 15. Juni startet.