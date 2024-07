Baseus MagSafe-Powerbank: Akku-Rückruf jetzt auch für deutsche Kunden

Vor rund einer Woche hat Baseus ausgewählte Powerbanks zurückgerufen, da die Gefahr besteht, dass es zu Bränden kommen kann. Man hatte 39 Fälle registriert, in denen der Akku Feuer fing und 132 Fälle, in denen der Akku sich aufblähte. In den USA hat Baseus ein entsprechendes Formular bereitgestellt, was nach einer Woche ab sofort auch für deutsche Kunden und Kundinnen bereitsteht.

Solltet ihr den Kauf über Amazon abgefertigt haben, prüft die Seite „Rückrufe und Warnungen zur Produktsicherheit„, denn Amazon hat sehr schnell reagiert und bietet über die eigene Plattform eine Rückabwicklung an. Alle anderen können direkt bei Baseus über das neue EU-Formular die Daten eingeben und eine Rückerstattung beantragen.

Diese Baseus Powerbanks sind betroffen

Baseus Magnetic kabellose Mini-Schnelllade-Stromspeicher 2022, 6000mAh 20W – Modell PPCXM06

Baseus Magnetischer drahtloser Schnelllade-Stromspeicher 6000mAh 20W – Modell PPCXW06

Die Modellnummer findet ihr auf der Rückseite der Powerbank, dort, wo auch der MagSafe-Ring angebracht ist. Wenn ihr eine Powerbank dieser Charge gekauft habt, stellt die Nutzung bitte sofort ein. Für eine erfolgreiche Rückerstattung benötigt ihr einen Kaufnachweis sowie ein Foto der Powerbank mit entsprechender Modelnummer.