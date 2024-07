DKB-App: Geld vom Girokonto auf die Kreditkarte überwiesen

Seit Jahren liefert die DKB für ihre iPhone- und iPad-App (App Store-Link) häppchenweise neue Funktionen nach und mausert sich langsam aber sicher zu einer vollwertigen Banking-App. Das neuste Update auf Version 2.21.0 steht zum Download bereit und hat zwei Neuerungen mit an Bord, die das Banking vereinfachen.

Ab sofort könnt ihr in der DKB-App Geld von eurem Girokonto direkt auf die DKB Visa Kreditkarte überweisen. Das ist immer dann sinnvoll, wenn ihr per Kreditkarte einen teuren Einkauf tätigen wollt, der zum Beispiel euer Kreditlimit übersteigt. Wenn ihr den Betrag vorher auf die Kreditkarte überweist, könnt ihr das Limit so einfach umgehen und den Kauf dennoch tätigen, ohne das Limit hoch setzen zu müssen.

Des Weiteren gibt es mehr Funktionen für das Depot, um langfristige Sparziele mit Wertpapiersparplänen verfolgen zu können. Außerdem kann man jetzt auch Orders in der App löschen. Hinzu kommen wie immer Behebungen von kleineren Fehlern.