Nuki Smart Lock Pro ist wieder erhältlich

Das Nuki Smart Lock Pro wurde Anfang März vorgestellt und der erste Lagerbestand war binnen weniger Stunden ausverkauft. Die gute Nachricht: Aktuell kann man das Nuki Smart Lock Pro wieder für 269 Euro kaufen. Bei Interesse solltet ihr sofort zugreifen, denn es ist davon auszugehen, dass der Bestand abermals schnell vergriffen sein wird.

Nuki Smart Lock Pro vs. Ultra: Der kleine, aber feine Unterschied

Auf den ersten Blick gleicht das Nuki Smart Lock Pro dem Ultra fast vollständig. Der einzige Unterschied? Ein 12 Millimeter längerer Plastikring auf der Türinnenseite, der zusätzlichen Platz für den innen steckenden Schlüssel bietet. Die Montage bleibt gewohnt unkompliziert: Zwei mitgelieferte Montageplatten ermöglichen eine Befestigung per Kleben oder Schrauben, sodass die Installation in weniger als fünf Minuten erledigt ist. Einziger Nachteil: Wer anstelle eines Schlüssels einen Knauf an der Türinnenseite nutzt, kann das neue Pro-Modell noch nicht verwenden.

Schneller, kompakter und leistungsstark

Trotz des minimal längeren Designs gibt es keine Kompromisse. Das Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation überzeugt mit einem hochwertigen Design und einem bürstenlosen Motor, der das Schloss bei einem Drittel der Größe dreimal schneller macht. In der App stehen drei Modi zur Auswahl:

Insane : Öffnen oder Schließen in unter 1,5 Sekunden

: Öffnen oder Schließen in unter 1,5 Sekunden Standard : Schließen in zwei Sekunden

: Schließen in zwei Sekunden Gentle: Leiser Betrieb mit reduziertem Tempo und doppeltem Sperrvorgang

Der fest verbaute Akku wird direkt an der Tür per zwei Meter langem, magnetischem Kabel geladen. Alternativ kann das Schloss zum Laden abgenommen werden. Neben Bluetooth sind auch WLAN und Matter over Thread integriert, sodass das Smart Lock bestens vernetzt ist.

Nuki Smart Lock Pro 5.0 269 EUR jetzt kaufen