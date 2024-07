Baseus: Produktrückruf von MagSafe-Akkus aufgrund von Sicherheitsrisiken

Nicht nur im Lebensmittel-Bereich gibt es des öfteren Produktrückrufe (ich berichtete), auch Elektronik-Artikel können aufgrund von zum Beispiel Sicherheitsbedenken zurückgerufen werden. So geschehen mit zwei MagSafe-Akkus der Marke Baseus. In 39 registrierten Fällen kam es zu Bränden der Powerbank, in 132 Fällen blähte sich plötzlich die enthaltene Batterie auf. Baseus hat die beiden Modelle PPCXM06 und PPCXW06 nun in den USA bereits zurückgerufen.

Das Zubehör von Baseus wird über Amazon, AliExpress und über Baseus.com vertrieben. So auch die beiden betroffenen Powerbanks mit den Modellnummern PPCXM06 und PPCXW06. Sie wurden zwischen April 2022 und April 2024 auf den genannten Plattformen gehandelt.

Die beiden iPhone-Powerbanks waren in verschiedenen Farben und mit einer Leistung von 20 Watt erhältlich. Die Modellnummer findet ihr auf der magnetischen Seite der Powerbank, den Leistungswert auf der nicht-magnetischen Seite.

Wie die amerikanische „Consumer Product Safety Commission“ mitteilte, seien insgesamt 171 Fälle registriert worden, bei denen es zu Problemen mit den beiden Powerbanks gekommen war. Dabei handelte es sich um Brände (in 39 Fällen) und aufgeblähte Batterien (132 Fälle). Bisher wurden dadurch 13 Verletzungen durch Verbrennungen verursacht. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 US-Dollar.

Auch deutsche Nutzer betroffen

Wer eine der beiden Powerbanks im Einsatz hat, sollte diese nun nicht mehr benutzen. Das gilt auch für deutsche Nutzer.

In den USA können betroffenen Nutzer nach Vorlage eines Kaufbelegs eine Rückerstattung von Baseus erhalten. Hierzulande gibt es eine entsprechende Aktion noch nicht. Ich schätze allerdings, dass das Unternehmen seine Rückruf-Webseite sicher auch für den deutschen Markt anpassen wird. Amazon Deutschland hat ebenfalls reagiert und ruft die entsprechenden Modelle zurück. Prüfen könnt ihr den Rückruf auf der Amazon-Seite „Rückrufe und Warnungen zur Produktsicherheit„.