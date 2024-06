Lebensmittelwarnung.de: Produktrückrufe mit Push-Nachrichten jetzt als App

Die Aushänge zu Produktrückrufen in Supermärkten kennt wahrscheinlich jeder. Wer regelmäßig im gleichen Geschäft einkauft, hat sicher auch eine gute Chance, einen entsprechenden Aushang zu einem zurückgerufenen Produkt zu entdecken, das vielleicht bei einem früheren Einkauf im Korb gelandet ist. Wer sich gerne gezielt über Produktrückrufe informieren möchte, kann jetzt auf die praktische Lebensmittelwarnung-App (App-Store-Link) des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zurückgreifen.

Die Lebensmittelwarn-App ist eine App-Version des bereits existierenden Webangebots lebensmittelwarnung.de, das vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit betrieben wird. Über dieses Angebot können sich Verbraucherinnen und Verbraucher über bisherige Produktrückrufe informieren und – dank der App – auch per Push-Benachrichtigung über neue Rückrufe benachrichtigt werden. Das Angebot beschränkt sich dabei allerdings nicht nur auf Lebensmittel, sondern bezieht auch andere Artikel, wie zum Beispiel Badelatschen, Salzstreuer, Mousepads und weiteres ein.

Die Bedienung der schlicht gestalteten App ist dabei simpel. Auf der Startseite gibt es zunächst alle aktuellen Rückrufe in einer Liste, die ihr beliebig durchklicken könnt. Auf der Detailansicht zum Produktrückruf seht ihr dann, aus welchen Gründen das Produkt zurückgerufen wurde (zum Beispiel weil es Allergene oder Fremdkörper enthält) und welche Chargen etc. betroffen sind. Auch die Bundesländer, in denen das Produkt angeboten wird, und der Vertreiber des Produkts werden auf der Detailseite angezeigt.

So könnt ihr schnell und einfach abgleichen, ob euer Artikel betroffen ist, sofern ihr einen solchen unter den zurückgerufenen Produkten entdeckt. Über die Suchfunktion könnt ihr auch gezielt nach Artikeln suchen, die als zurückgerufen gelistet sind.

Auf der Detailseite des Rückrufs findet ihr zudem die Kontaktdaten des Herstellers, sodass ihr bei Bedarf direkt eine Reklamation einleiten könnt.

Lebensmittelwarnung.de als App: Push-Benachrichtigungen bei neuen Rückrufen

Wirklich praktisch ist, dass ihr euch per Push-Mitteilung über neue Produktrückrufe benachrichtigen lassen könnt. So müsst ihr nicht aktiv in der App schauen, sondern erhaltet einfach eine Mitteilung, sobald ein neues Produkt gelistet wird. Dabei könnt ihr in der App definieren, für welche Produkttypen und wegen welcher Gründe für den Rückruf ihr eine Benachrichtigung erhalten wollt.

Neue App funktioniert auf iPhone und iPad

Lebensmittelwarnung ist kostenlos und auch ohne das Erstellen eines Accounts nutzbar. Die App lässt sich ab sofort im App Store herunterladen. Ihr benötigt iOS 12 bzw. iPadOS 12.0 oder neuer für den Betrieb. Ich werde die App auf jeden Fall auf meinem iPhone behalten – in der Hoffnung, sie nicht zu brauchen.