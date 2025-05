Notruf 112 – Der Angriffstrupp: Neue Feuerwehr-Simulation landet im App Store

Welche Schwerstarbeit Rettungsdienste und Feuerwehr jeden Tag leisten, lässt sich auch als Laie in der sehr empfehlenswerten WDR-Serie Feuer & Flamme erleben. Die auch bei uns in der Redaktion beliebte Doku-Serie verfügt mittlerweile über insgesamt neun Staffeln und zeigt den Alltag von Berufsfeuerwehren mit realen Einsätzen anschaulich auf.

Wer selbst einmal zum Halligan-Tool, zum mobilen Rauchvorhang oder zum Belüftungsgerät greifen möchte, findet jetzt mit „Notruf 112 – Der Angriffstrupp“ (App Store-Link) eine neue Feuerwehr-Simulation, die sich ab sofort per Einmalkauf in Höhe von 5,99 Euro auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Für die Installation des Spiels wird neben rund 940 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer eingefordert. Entgegen der Beschreibung im App Store steht auch eine deutsche Lokalisierung zur Verfügung.

In Notruf 112 – Der Angriffstrupp übernehmen Spieler und Spielerinnen die Rolle des Angriffstrupps und sind damit zuständig für vielseitige und gefährliche Einsätze: Wohnungs- und PKW-Brände, Personenrettung aus einem Aufzug, sowie Brände an verschiedenen Orten wie einem Gewerbebetrieb, Bürogebäude oder einer Tiefgarage warten auf die Einsatzkräfte.

Besonders praktisch: Löschwasserversorgung steht bereits

Die Einsätze müssen durchdacht vorgegangen werden, um die Sicherheit aller Beteiligten stets zu gewährleisten. Alle Materialien, die benötigt werden, stehen direkt zu Beginn zur Verfügung und die Löschwasserverbindung steht bereits. Zunächst gilt es, sich durch eine Ortserkundung einen Überblick zu verschaffen und entsprechend die primären und sekundären Einsatzziele zu planen und abzuarbeiten. Dabei sollte man immer auch ein Auge auf potenzielle Gefahren haben, um zum Beispiel das Explodieren von Gasflaschen zu verhindern.

In Notruf 112 – Der Angriffstrupp erwarten die Spieler und Spielerinnen eine Vielzahl an ebenso abwechslungsreichen wie herausfordernden Einsätzen. Wichtig dabei zu wissen: Die taktischen Entscheidungen beeinflussen den weiteren Verlauf jedes Einsatzes. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive einer Feuerwehrkraft, um die Interaktion mit Charakteren und Verwaltung des Inventars zu vereinfachen und für eine möglichst authentische Simulation zu sorgen.

Im Verlauf der Einsätze kommen auch reale Gerätschaften wie ein Rauchvorhang, ein Halligan-Tool, eine Drehleiter und verschiedene Löschmittel zum Einsatz, beispielsweise auch Löschschaum. Und auch die Nachbesprechung jedes Einsatzes ist an die Realität angelegt: Notruf 112 – Der Angriffstrupp liefert eine Bewertung nach jedem Einsatz, um das Verbesserungspotential für weitere Aktivitäten aufzuzeigen.

Meine ersten Eindrücke der Simulation

Ich konnte Notruf 112 – Der Angriffstrupp bereits kurz nach dem Erscheinen selbst anspielen und war eingangs froh über das integrierte Tutorial, in dem die wichtigsten Steuerelemente sowie das Inventar und seine Nutzung erklärt werden. Auch einen ersten kleinen Testeinsatz mit Rauchvorhang, Hohlstrahlrohr und Belüftungsgerät kann man dort absolvieren, ehe man in die Kampagne des Spiels starten kann.

Bei den Einsätzen bekommt man im Vorfeld den eingehenden Notruf mit und befindet sich dann schon direkt am Einsatzort. Es gilt, sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen, meistens durch Privatpersonen vor Ort oder den bereits eingetroffenen Gruppenleiter. Danach hat man die aufgetragenen Aufgaben zu erledigen und vorher passende Gerätschaften aus dem Einsatzfahrzeug mitzunehmen. Ist alles erledigt, kehrt man zum Einsatzfahrzeug zurück und bekommt dann eine Auflistung der erfolgten Arbeiten und eine Bewertung des Einsatzes.

Grundsätzlich ist es spannend, über eine Simulation wie diese in die tägliche Arbeit der Feuerwehr Einblicke zu bekommen. Mich persönlich hat allerdings die etwas hakelige Steuerung mit virtuellen Buttons und Dual-Sticks, insbesondere der virtuelle Stick zum Umschauen, ein wenig frustriert. Zwar lässt sich die Empfindlichkeit in den Einstellungen anpassen, aber auch diese bringen leider nur wenig. Ein Support für externe Controller ist nicht gegeben: Ich habe versucht, die Simulation mit einem iPadOS-kompatiblen 8BitDo Pro 2 zu steuern, was nicht funktioniert hat. Man ist also zwangsläufig auf die virtuelle Steuerung auf dem Display angewiesen.

Nichtsdestotrotz ist Notruf 112 – Der Angriffstrupp eine grafisch ansprechende Simulation mit vielen interessanten Feuerwehr-Einsätzen. Wer sich mit der virtuellen Steuerungsart anfreunden kann, findet hier eine spannende Neuerscheinung, die nicht nur Feuerwehr-, sondern auch Action- und Simulations-Fans begeistern kann. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die Neuerscheinung im Detail.