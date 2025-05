Tineco Floor One S9 Artist: Mein liebster Wischsauger mit 150 Euro Rabatt

Anzeige. Mit 91 Prozent hat der Tineco Floor One S9 Artist in meinem Testbericht sehr gut abgeschnitten. 899 Euro sind für ein Premium-Modell viel Geld, allerdings könnt ihr jetzt deutlich günstiger zugreifen, da der Preis auf 749 Euro gefallen ist. Was ihr für euer Geld bekommt, möchte ich noch einmal auflisten.

Tineco Floor One S9 Artist für 749 Euro bei Amazon kaufen (Amazon-Link)

Tineco Floor One S9 Artist Premium für 749 Euro bei MediaMarkt kaufen (zum Angebot)

Tineco Floor One S9 Artist Premium für 749 Euro bei Otto kaufen (zum Angebot)

Bevor ich das tue, möchte ich noch sagen, dass der Tineco Floor One S9 Artist aktuell mein liebster Wischsauger ist. Ich habe ihn als meinen täglichen Begleiter auserkoren und nutze ihn auch nach meinem Test noch weiter. Ich wischsauge damit unser Badezimmer sowie unseren Flur – und das weiterhin mit höchster Zufriedenheit.

Das kann der Tineco Floor One S9 Artist

Mit der neuen Floor One S9 Artist Serie hebt Tineco die Bodenpflege auf ein neues Niveau. Der kabellose Wischsauger überzeugt durch ein ultraflaches 180-Grad–Lay-Flat-Design, hochwertige Materialien und eine besonders benutzerfreundliche Bedienung. Im flachgelegten Zustand ist das Gerät lediglich 12,85 Zentimeter hoch – perfekt, um mühelos unter Sofas, Kommoden oder Betten zu reinigen. Ideal für alle, die höchste Ansprüche an Design und Hygiene stellen.

Dank der innovativen SmoothDrive-Technologie ist der S9 Artist besonders wendig und lässt sich spielend leicht durch enge Räume oder um Möbelbeine manövrieren. Das optimal ausbalancierte Gewicht sorgt zusätzlich für ein angenehmes Reinigungserlebnis.

Auch technisch weiß der Floor One S9 Artist zu begeistern: Der integrierte iLoop Smart-Sensor erkennt Schmutz in Echtzeit und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wasserzufuhr automatisch an – für eine effiziente Reinigung mit minimalem Wasserverbrauch. Eine Akkuladung reicht für bis zu 50 Minuten Laufzeit.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Hygiene: Die Bürstenrolle reinigt sich nach jedem Einsatz automatisch und wird mithilfe der FlashDry-Technologie bei 85 Grad heißer Luft getrocknet. So bleibt sie dauerhaft sauber, geruchsfrei und sofort einsatzbereit.

Auch für Haushalte mit Haustieren ist der Floor One S9 Artist bestens gerüstet: Das DualBlock-Anti-Tangle-System verhindert effektiv das Verheddern von Haaren. Ein gut ablesbares LED-Display informiert jederzeit über den Gerätestatus – für volle Kontrolle bei jeder Reinigung.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

DualBlock Anti-Tangle: Das doppelte Schutzsystem hält die Bürstenrolle frei von Haaren – ideal für Haushalte mit Tieren oder langen Haaren.

Das doppelte Schutzsystem hält die Bürstenrolle frei von Haaren – ideal für Haushalte mit Tieren oder langen Haaren. HyperStretch-Design : Mit nur 12,85 cm Höhe im Liegezustand reinigt der S9 Artist mühelos unter niedrigen Möbeln.

: Mit nur 12,85 cm Höhe im Liegezustand reinigt der S9 Artist mühelos unter niedrigen Möbeln. SmoothDrive-Technologie : Das 360°-Bewegungssystem sorgt für geschmeidiges Schieben und Ziehen – selbst in engen Bereichen.

: Das 360°-Bewegungssystem sorgt für geschmeidiges Schieben und Ziehen – selbst in engen Bereichen. 85 °C FlashDry : Automatische Bürstenreinigung und Heißlufttrocknung verhindern Gerüche und machen das Gerät sofort wieder einsatzbereit.

: Automatische Bürstenreinigung und Heißlufttrocknung verhindern Gerüche und machen das Gerät sofort wieder einsatzbereit. iLoop Smart-Sensor : Erkennt Schmutz und reguliert Saugleistung und Wasserzufuhr automatisch – für Effizienz und längere Akkulaufzeit.

: Erkennt Schmutz und reguliert Saugleistung und Wasserzufuhr automatisch – für Effizienz und längere Akkulaufzeit. 50 Minuten Laufzeit : Leistungsstarke Akkus ermöglichen bis zu 50 Minuten Reinigung mit einer Ladung.

: Leistungsstarke Akkus ermöglichen bis zu 50 Minuten Reinigung mit einer Ladung. Intuitives Display : LED-Anzeige informiert über Akkustand, Modus und Wartung.

: LED-Anzeige informiert über Akkustand, Modus und Wartung. Streifenfreie Trocknung: Durch automatische Rückwärtsbewegung bleibt der Boden fleckenfrei und trocken.

Tineco Floor One S9 Artist vs. Tineco Floor One S9 Artist Premium

Streng genommen sollte man zum Tineco Floor One S9 Artist Premium greifen, der bei Otto und MediaMarkt angeboten wird. Technisch sind beide Modelle baugleich, allerdings gibt es beim Premium-Modell eine Ersatzbürste und einen Filter mehr mit dazu. Der Tineco Floor One S9 Artist wird in einem Blau-Ton angeboten, der Tineco Floor One S9 Artist Premium in Silber. Auf meinen Fotos seht ihr die silberne Premium-Variante.

Jetzt im Angebot kaufen