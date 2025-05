Kuo: Neue Gerüchte zu kommenden AirPods Max- und AirPods Pro-Generationen

Wer sich für Apples eigene Kopfhörer begeistern kann, könnte insbesondere bei den AirPods Pro- und den AirPods Max-Modellen in diesem Jahr enttäuscht werden, was einen Neukauf angeht. Immer wieder gibt es Gerüchte und Prognosen, dass Apple schon bald neue AirPods Pro 3 vorstellen wird – der bekannte taiwanesische Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hält jedoch dagegen und prognostiziert keine großen Updates für das AirPods-Lineup in diesem Jahr.

Wie Kuo in einem Post bei X berichtet, glaubt er nicht an größere Aktualisierungen für die AirPods-Produktreihe in 2025. Stattdessen bekräftigt er, dass ein neues AirPods Pro-Modell mit integrierter Infrarotkamera im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Andere Gerüchte hingegen gingen bisher davon aus, dass Apple noch in diesem Jahr die AirPods Pro 3 veröffentlichen wird, die unter anderem über eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und eine Herzfrequenzmessung wie bei den Powerbeats Pro 4 verfügen sollen. 9to5Mac äußert sich skeptisch gegenüber Kuos neuen Einschätzungen:

“Diese Behauptung erscheint ein wenig skizzenhaft, da die AirPods Pro 2 fast drei Jahre alt sind, und als Apples beliebtestes und profitabelstes AirPods-Modell wäre es für das Unternehmen ungewöhnlich, sie so lange unangetastet zu lassen.“

Neue AirPods Max-Generation erst 2027?

Auch die AirPods Max, das Over-Ear-Modell von Apple, wurde schon länger nicht mit einem größeren Update versehen. Apple hatte die AirPods Max zwar im vergangenen Jahr aktualisiert und einen USB-C-Port zum Aufladen umgesetzt, allerdings war das Modell ansonsten unangetastet geblieben. Sogar das Einstiegsmodell, die AirPods 4, bietet mittlerweile mehr Funktionen als das mit 579 Euro teuerste Kopfhörer-Modell von Apple.

Wie Ming-Chi Kuo nun in seinem Beitrag bei X berichtet, werden AirPods Max-Fans wohl auch noch etwas länger auf eine Aktualisierung der Over-Ear-Kopfhörer warten müssen. Kuo prognostiziert, dass die nächste Generation der AirPods Max nicht vor 2027 erscheinen werden, dafür aber auch ein neues Design aufweisen werden. Dies könnte auf ein größeres Update hinweisen, das nicht mit der letzten Aktualisierung aus dem Jahr 2024 zu vergleichen wäre.

Glaubt man dem Apple-Analysten, sollen die kommenden AirPods Max ein leichteres Design mit geringerem Gewicht aufweisen. Damit würde Apple einem der größten Kritikpunkte des aktuellen Modells begegnen: Durch die Aluminium-Bauweise ist der Kopfhörer vor allem bei längeren Hörsessions aufgrund des Gewichts für viele User unangenehm zu tragen. Zum Vergleich: Während die vergleichbaren Beats Studio Pro nur 260 Gramm auf die Waage bringen, sind es beim AirPods Max ganze 386 Gramm.