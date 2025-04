Apples Smart Glasses könnten schon bald Realität werden

Über sogenannte Smart Glasses von Apple wurde in der Vergangenheit bereits öfters spekuliert. Nun gibt es neue Infos vom Bloomberg-Redakteur und Apple-Analysten Mark Gurman, der in der neuesten Ausgabe seines Tech-Newsletters „Power On“ über die intelligente Brille von Apple berichtet.

Laut Angaben von Gurman soll Apple weiter an der smarten Brille arbeiten. Gerüchte der letzten Monate hatten hingegen angedeutet, dass der Konzern aus Cupertino die Arbeit an den Smart Glasses aus eigener Entwicklung aufgegeben habe. Wie Gurman angibt, solle die Brille jetzt den Codenamen N50 tragen und auch einige KI-Entwicklungen des Unternehmens beinhalten.

„Es ist kein Geheimnis, dass das eigentliche Ziel von Apple die Entwicklung einer branchenführenden Augmented-Reality-Brille ist. Davon sind wir jedoch noch mindestens ein paar Jahre entfernt, wenn es um ein Verbraucherprodukt geht.“

Das berichtet 9to5Mac bezüglich der Smart Glasses-Pläne von Apple. Da dieser Schritt wohl noch einige Zeit dauern wird, will man in der Zwischenzeit eine Art Übergangsmodell entwickeln, ähnlich wie Meta es in Zusammenarbeit mit Ray-Ban bereits getan hat. Die intelligente Brille von Meta vereint unter anderem Mikrofone, Kameras, einen KI-Assistenten und Lautsprecher in einer vergleichsweise kompakten Brille des bekannten Herstellers. Gurman ist der Ansicht, dass auch Apple eine ähnliche Strategie verfolgt.

„Dieses Gerät ist noch nicht ganz fertig, aber die Idee ist, die Brille in ein Apple Intelligence-Gerät zu verwandeln. Das Produkt wird die Umgebung analysieren und den Träger mit Informationen versorgen, obwohl es weit von echter Augmented Reality entfernt ist.“

Schon vor einiger Zeit berichtete der Apple-Analyst, dass Apple möglicherweise der intelligenten Brille nicht erlauben würde, Fotos zu machen, und dies mit Datenschutz und Privatsphäre begründe. Wie es scheint, ist das letzte Wort auch hier noch nicht gesprochen worden. Im aktuellen Newsletter geht Gurman außerdem erneut darauf ein, dass Apple auch weiter an AirPods mit integrierter Kamera und visuellen KI-Features arbeite. Beide Produkte, sowohl die Smart Glasses, als auch die AirPods, könnten laut Gurman wahrscheinlich 2027 auf den Markt kommen.

