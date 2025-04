Apple: Neue Snapshot-Webseite zeigt euch Infos zu euren Lieblingskünstlern auf einen Blick

Apple hat eine neue Webseite online geschaltet, auf der alle Infos zu euren Lieblingskünstlern auf einen Blick zusammengestellt sind. „Snapshot“ heißt das Angebot, das alle Informationen, die es zu einem jeweiligen Künstler oder auch einem Sportler auf den drei Apple-Diensten gibt, aggregiert.

Wenn ihr die Startseite von Snapshot aufruft, seht ihr dort ein sich bewegendes Karussell aus Stars, wie Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Cate Blanchett oder Lionel Messi. Klickt ihr auf eines der Bilder, öffnet sich die Detailseite des jeweiligen Künstlers. Dort seht ihr dann zuoberst einen Info-Kasten mit Bild, Name, Herkunft, Beruf und kurzer Bio und dann Links zu Apple-Diensten, auf denen es Inhalte mit oder zu dem Künstler gibt.

Unterhalb dieser Übersicht werden euch die neuesten Inhalte angezeigt, die auf einem der jeweiligen Apple-Dienste verfügbar sind. Im Falle der australischen Schauspielerin Cate Blanchett zum Beispiel das Drama „Black Bag“, das ihr in Kürze auf Apple TV+ sehen könnt. Per Klick auf das Bild kommt ihr direkt zum Inhalt in der dazugehörigen App.

Unter den neuen Veröffentlichungen findet ihr in der Rubrik „Discover More“ weitere Inhalte, wie weitere Filme oder Serien, Apple-Music-Veröffentlichungen oder Links zu Podcasts, in denen der Künstler oder die Künstlerin zu Gast war.

Bislang ist Snapshot nur in englischer Sprachversion verfügbar. Da es sich aber vor allem um eine Linksammlung handelt, dürfte der Dienst aber auch für Menschen, die wenig Englisch sprechen oder verstehen, nutzbar sein. Ob und wann eine deutsche Lokalisierung kommen wird, ist bislang nicht bekannt.

Noch nicht offiziell gelauncht

Praktisch wäre allerdings, wenn der Dienst über eine Suchfunktion verfügen würde, damit sich die eigenen Lieblingskünstler schneller finden lassen. Da Apple Snapshot bislang aber noch nicht offiziell vorgestellt hat, kann diese Funktionalität ja bis zum Launch noch hinzugefügt werden.