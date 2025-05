Dreame H15 Pro Heat: Besonders heißer Wischsauger

Bei manchen Sachen fällt es mir wirklich schwer, die Absichten eines Herstellers zu verstehen. Beispielsweise bei Dreame, die nur wenige Wochen nach dem Start des Dreame H15 Pro einen weiteren Nass- und Trockensauger präsentieren. Ab sofort ist der Dreame H15 Pro Heat im Handel erhältlich – und er kostet mit 599 Euro (Amazon-Link) ähnlich viel wie das Modell ohne Heat.

Das Heat bezieht sich allerdings nur auf die mögliche Wassertemperatur bei der Reinigung, denn schon der H15 Pro konnte die Selbstreinigung mit 100 Grad heißem Wasser durchführen und sich anschließend ebenfalls mit heißer Luft trocknen.

Zusätzlich dazu bietet der Dreame H15 Pro Heat einen Warmwassermodus, bei dem die Walzen während des Betriebs mit 85 Grad heißem Wasser gereinigt und entsprechend befeuchtet werden. Die Wassertemperatur an der Rollenbürste soll bis zu 55 Grad betragen, was die Bodenreinigung verbessern soll. Ein erster Praxis-Test zeigt: Hartnäckige Rückstände wie beispielsweise Knete lässt sich damit tatsächlich besser aufweichen und anschließend entfernen.

Die kleinen Unterschiede zwischen Dreame H15 Pro Heat und H15 Pro

Im direkten Vergleich mit dem H15 Pro gibt es beim Dreame H15 Pro Heat einige weitere Veränderungen, etwa eine leicht höhere Saugleistung von 22.000 Pascal. Zudem ist der Frischwassertank von der Düse wieder ins Hauptmodul gewandert und so etwas leichter zu erreichen. Schade ist dagegen, dass Dreame auch dem H15 Pro Heat keinen kleinen Tank für die Reinigungslösung besitzt. Diese muss daher manuell in den Frischwassertank gemischt werden, was aus meiner Sicht ein absolut vermeidbarer Arbeitsschritt ist.

Abgesehen davon gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen dem Dreame H15 Pro Heat und dem Modell ohne Heat. Bei sind mit der intelligenten Frontlippe zur Kantenreinigung ausgestattet, die ich nach anfänglichen Zweifeln doch langsam zu schätzen gelernt habe. Mit ihr kann man dann doch mal den einen der anderen Krümel direkt von einer Kante entfernen.

Ausführliche Eindrücke rund um den Dreame H15 Pro Heat werde ich euch in den kommenden Wochen liefern. Falls ihr direkt zuschlagen wollt, könnt ihr aktuell vom Einführungspreis profitieren. Später soll der neue Wischsauger dann 699 Euro kosten.

DREAME H15 Pro Heat Nass- und Trockensauger, 85° C Wasser, GapFree AI-Roboterarm,...

Triple-Edge-Reinigung für jeden Winkel: Dank der lückenlosen Technologie des KI-gesteuerten Roboterarms können die innovativen Schaber die vorderen...