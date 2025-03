Dreame H15 Pro: Lohnt sich die neue Version des Wischsaugers?

Bereits im Februar hat uns Dreame mit dem neuen H15 Pro ausgestattet. Wir konnten den Wischsauger bereits einige Wochen ausprobieren und möchten euch jetzt mit allen wissenswerten Details versorgen. Vor allem aber möchten wir den Neuzugang mit der vorherigen Generation vergleichen, denn auch den Dreame H14 Pro haben wir bereits für euch getestet.

Preislich gibt es aktuell nur einen kleinen Unterschied, denn während der Frühlingsangebote von Amazon bekommt ihr beide Modelle zum Sonderpreis. Der etwas ältere Dreame H14 Pro kostet derzeit statt 599 Euro nur noch 479 Euro (Amazon-Link). Den Dreame H15 Pro bekommt ihr für 549 Euro (Amazon-Link), der Listenpreis beträgt 699 Euro.

Das sind die Verbesserungen beim Dreame H15 Pro

Hier musste sich das Marketing definitiv etwas einfallen lassen. Der Dreame H15 Pro verfügt über einen „KI-gesteuerte DescendReach-Roboterarm“. Darunter könnt ihr euch nichts vorstellen? Das wundert mich nicht. Es handelt sich um eine kleine Gummilippe direkt vor der Bodenwalze, die beim Zurückziehen des Wischsaugers automatisch auf den Boden gefahren wird. Mit diesem Feature sollen flüssige Verunreinigungen und Krümel besser von Kanten entfernt werden können.

Aus meiner Erfahrung in der Praxis kann ich sagen: Die aktuellen Wischsauger kommen seitlich schon so nahe an Kanten heran, dass ich diese bewegliche Gummilippe an der Front eigentlich nicht unbedingt benötige. Vielleicht kann sie größere Wassermengen besser „abwischen“, in einem solchen Fall kann ich aber auch einfach langsamer über die Flüssigkeiten fahren und sie so vom Boden entfernen. Die Gummilippe ist ein Upgrade, das es meiner Meinung nach nicht braucht. Ob es bei euch möglicherweise anders aussieht, vermag ich nicht einzuschätzen.

Einen minimalen Unterschied gab es bei der seitlichen Kantenreinigung. Hier kommt der Dreame H15 Pro ein paar Millimeter näher an den Rand. Zusammen mit einer minimal höheren Saugleistung ist das aber die einzige Verbesserung, die ich gegenüber dem Dreame H14 Pro festgestellt habe.

Der Dreame H14 Pro gefällt mir in einigen Punkten besser

Im Gegensatz dazu gibt es einige Punkte, bei denen mir der Vorgänger bedeutend besser gefällt. So verfügt der Dreame H14 Pro über eine integrierte LED-Beleuchtung der Walze, so dass man in dunklen Ecken Schmutz leichter erkennen kann. Ebenso verfügt über einen kleinen Tank für das Reinigungsmittel, das während des Betriebs automatisch mit dem Frischwasser gemischt werden kann.

Beim Dreame H15 Pro müsst ihr das Reinigungsmittel mit jeder Füllung des Frischwassertanks manuell beigeben, was ein unnötiger Schritt ist. Zudem ist der Frischwassertank weiter nach unten gewandert und befindet sich beim H15 Pro direkt an der Reinigungswalze – man muss sich rund 20-30 Zentimeter tiefer bücken.

Auch die Größe der Tanks hat sich verändert, beim Dreame H15 Pro sind sie zum Teil beachtlich kleiner geworden. Der Schmutzwassertank fasst nur noch 480 statt bisher 650 Milliliter, was gerade bei längeren Reinigungen dazu führen kann, dass man doch noch eben einen Boxenstopp einlegen muss.

Der Vorgänger bleibt unsere Empfehlung

In allen anderen Punkten sind Dreame H14 Pro und H15 Pro nahezu identisch. Sie liefern beide eine sehr gute Reinigungsleistung und eine fast noch bessere Selbstreinigung. Vor allem die schnelle Heißlufttrocknung ist im Alltag eine sehr praktische Sache. Dazu verfügen beide über ein Display und auch eine App-Anbindung, wobei ich die quasi nie nutze.

Im Vergleich zu Saug- und Wischrobotern punkten die Wischsauger mit einer deutlich höheren Reinigungskraft. Sie kommen auch gegen angetrockneten Schmutz an und reinigen bauartbedingt bedeutend besser. Dafür läuft aber eben nicht alles automatisch und ihr müsst selbst ran.

Aufgrund des günstigeren Preises und der ebenbürtigen Reinigungsleistung rate ich euch zum Dreame H14 Pro, der abgesehen von der beweglichen Gummilippe sogar mehr Features bietet als der neue und teurere Dreame H15 Pro. Warum Dreame dem H15 Pro nicht auch einen Tank für die Reinigungslösung und ein Licht spendiert hat, das weiß wohl niemand.

Angebot DREAME H14 Pro Nass- und Trockensauger, 180° Lie-Flat, 60 °C Bürstenpflege, 5-min... [180°-Reichweite mit flachem Design, uneingeschränkte Saugleistung] Durch das biomimetische Design passt sich der H14 Pro dem Boden nahtlos an und...

[Selbstreinigung bei hohen Temperaturen und Schnelltrocknung] Eine fortschrittliche Bürste, die sich selbst reinigt und mit 60 °C heißem Wasser...

Angebot DREAME H15 Pro Nass- und Trockensauger, GapFree AI DescendReach Roboterarm, dreifache... [umfassende Reinigung ohne Auslassung]:Mit seinem GapFree AI DescendReach-Roboterarm reinigt der H15 Pro effektiv schwer erreichbare Stellen im...

[TangleCut – keine verhedderten Haare]:Der elastische TangleCut-Schaber zerteilt verhedderte Haare, sodass die Bürsten stets gepflegt bleiben....