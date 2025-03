Amazon Kindle: eBook-Reader jetzt mit „Doppeltipp zum Umblättern“-Funktion

Auch wenn ich seit einiger Zeit zum digitalen Lesen Produkte von PocketBook verwende, gibt es mit Readern von Kobo, Tolino und auch Amazon seit längerem leistungsfähige Konkurrenz. Amazon hat nun ein neues Update für die eigene Kindle-Serie vorgestellt, das die Firmware auf Version 5.18.1 anhebt.

Mit der neuen Version 5.18.1 gibt es wie immer auch einige Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. Auf dem deutschen Markt dürfte aber eine besondere neue Funktion für Freude sorgen: Ab sofort kann man auf das Display des Kindles doppeltippen, um umzublättern. Dazu hat man an den Seiten oder auf der Rückseite des Geräts einen Doppeltipp auszuführen, um in Büchern umzublättern oder auf der Startseite und in der Bibliothek nach unten zu blättern.

Wie Amazon im deutschen Changelog zu Version 5.18.1 erklärt, lässt sich die Funktion unter „Einstellungen“ – „Geräteoptionen“ ein- und auch wieder ausschalten. Interessanterweise wird für dieses Feature offenbar nicht der Touch-, sondern der Lage- oder Beschleunigungssensor des eBook-Readers verwendet. Schon vor Monaten konnte man die Funktion in einer Betaphase ausprobieren, nun wurde sie offiziell in die neueste Firmware integriert. In den USA gibt es mit dem Software-Update offenbar noch eine weitere neue Option: Recaps for Books in Series, also Zusammenfassungen für Buchreihen.

Für den Kindle Scribe hält das Update zudem die Option bereit, beim Ein- oder Ausblenden der Schreib-Werkzeugleiste das zugehörige Symbol am Seitenrand sichtbar bzw. unsichtbar zu machen. Das Update auf Version 5.18.1 wird ab sofort von Amazon verteilt und sollte sich auf den meisten Kindle-Modellen installieren lassen.

