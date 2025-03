Schneller SSD-Speicher im Angebot: Das sind die besten Deals

Ein Mac, MacBook, iMac oder andere Computer und Laptops haben oft nur begrenzten Speicher. Besonders bei MacBooks ist ein Speicher-Upgrade bei Apple sehr teuer. Der Vorteil: Der Speicher ist direkt integriert, und externe Festplatten sind nicht nötig. Doch wer sich für eine kleinere Speichervariante entschieden hat, kann später eine deutlich günstigere externe Speicherlösung nachrüsten. Passend zu den Frühlingsangeboten haben wir die besten Angebote für schnelle SSDs zusammengestellt.

Samsung Portable SSD T7 Shield: Besonders gut geschützt

Die Samsung Portable SSD T7 Shield ist besonders gut geschützt und bietet schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Beim Lesen sind bis zu 1.050 MB/S und beim Schreiben bis zu 1.000 MB/s möglich. Mit Abmessungen von 59 x 88 x 13 Millimeter ist die SSD zudem sehr kompakt. Ich selbst habe mehrere SSDs von Samsung im Einsatz und kann nur gutes berichten.

Samsung Portable SSD T7 Shield 1 TB in Beige für 92,99 Euro statt 124,90 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 106 Euro

Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB in Schwarz für 283,99 Euro statt 359,90 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 286 Euro

Insofern ihr die Festplatte pfleglich behandelt, reicht auch das normale Modell aus. Hier gibt es ein herkömmliches Aluminiumgehäuse.

Samsung Portable SSD T7 2 TB in Grau für 137,56 Euro statt 194,90 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 145 Euro

Wenn ihr Dateien besonders schnell transferieren wollt, schafft die T9 sogar 2.000 MB/s beim Lesen und 2.000 MB/s beim Schreiben.

Samsung Portable SSD T9 1 TB in Grau für 118,49 Euro statt 139 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 115 Euro bei Coolblue.de

Günstige Festplatten von Crucial

Auch der Anbieter Crucial hat einige SSDs im Angebot. Die X9 ist nicht ganz so schnell und schafft maximal 1.050 MB/s beim Lesen und Schreiben, da auch nur USB 3.2 unterstützt wird. Für die Variante mit 4 TB Speicher bezahlt ihr 199,99 Euro.

Crucial X9 4TB Portable SSD für 199,99 Euro statt 237,21 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 205 Euro

Doppelt so schnell ist die X10 Pro, denn hier werden bis zu 2.100 MB/s beim Lesen und 2.000 MB/s beim Schreiben unterstützt. Das Gehäuse ist zudem nach Norm IP55 gegen Wasser und Staub geschützt. Mit aktuell 275,99 Euro auch deutlich teurer.

Crucial X10 Pro 4TB Portable SSD Festplatte für 275,99 Euro statt 329 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 288 Euro

Günstig, aber langsam

Wenn es nicht immer super schnell sein muss, bekommt ihr die SSD von Netac mit 1 TB Speicher für nur 64,79 Euro. Obwohl hier USB 3.2 Gen 2 an Bord ist, schafft die Platte maximal 550 MB/s.

Netac 1TB SSD für 64,79 Euro statt 85,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: Amazon ist der einzige Verkäufer

Apple unterstützt USB 3.2 Gen 2×2 nicht

Fast alle externen SSDs unterstützen den „USB 3.2 Gen 2×2“-Standard. Allerdings verbaut Apple diesen USB-Standard nicht. In Macs kommt entweder USB 3, USB 3.1 Gen 2, USB 4 oder Thunderbolt 5 zum Einsatz. In meinem Test mit der Samsung T9 schaffe ich sowohl beim Lesen als auch Schreiben rund 900 MB/s. Getestet am Mac mini mit M4 Pro und USB 3 und USB 4. SSDs mit Thunderbolt 5 oder USB-4 sind nochmals deutlich teurer. Die SanDisk Extreme PRO mit USB4 kostet mit 2 TB schon 299,99 Euro. Die OWC Envoy Ultra SSD mit 4 TB unterstützt Thunderbolt 5 und kostet 638,69 Euro.