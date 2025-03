Feuerwear: Moonbag „Ori“ und Crossbody Bag „Oscar“ vorgestellt

Das deutsche Unternehmen Feuerwear ist hier bei uns im Blog ein gern gesehener Gast in der Berichterstattung. Erst vor kurzem habe ich die A4-Schreibmappe Pete von Feuerwear in einem Artikel genauer vorgestellt. Nun gibt es Neues von Feuerwear zu vermelden: Das Upcycling-Unternehmen hat mit dem Crossbody Bag „Oscar“ sowie dem Moonbag „Ori“ das eigene Lineup an Umhängetaschen erweitert.

Auch die neuen Feuerwear-Kameraden sind natürlich gefertigt aus echtem Einsatzfeuerwehrschlauch und recyceltem PET. Dank durchdachter Fächeraufteilung bieten beide ausreichend Platz für alle Essentials, während die Hände für wichtige Dinge frei bleiben. Die Taschen aus recycelten Materialien sind nicht nur Hingucker, sondern zudem Statements für Nachhaltigkeit und Kreativität. Der robuste Feuerwehrschlauch verleiht ihnen einen trendigen und urbanen Look, der verstellbare Gurt sorgt dabei für Tragekomfort und hohe Flexibilität.

Trendtaschen mit Unikatsalarm

Mit seinen kompakten Maßen bietet Crossbody Bag Oscar überraschend viel Platz: Die Vorderseite aus Feuerwehrschlauch verfügt über ein Fach mit Reißverschluss. Das Hauptfach verstaut mühelos Portemonnaie, Schlüssel und kleine Snacks, während zwei innenliegende Netzeinsteckfächer im Hauptfach zusätzlichen Stauraum für Powerbank oder Taschentücher bieten. Das Smartphone ist in der rückseitigen Reißverschlusstasche sicher verwahrt und immer griffbereit.

Moonbag Ori bietet nicht nur einen Street-Style, sondern dazu auch leichten und flexiblen Tragekomfort als Brusttasche oder lockere Umhängetasche, die die verstauten Inhalte zuverlässig schützt. Dank perfekter Kombination aus Funktionalität und Stil ist die einzigartige Moonbag aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch zudem ein echtes Unikat. Mit einem Volumen von etwa 3,5 Litern und einem verstellbaren Tragegurt mit Längen zwischen 65 und 121 cm kann die Tasche flexibel eingesetzt werden.

Abmessungen, Verfügbarkeit und Preise

Crossbody Bag Oscar ist 340 Gramm leicht und misst 18,0 x 27,0 x 7,0 (H x B x T) cm, die Moonbag Ori mit ihrem Gewicht von 420 Gramm hat das Format 19,0 x 34,0 x 5-10,0 cm (H x B x T). Beide Taschen werden in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz angeboten. Sie sind ab sofort im Feuerwear-Online-Shop sowie im Einzelhandel für jeweils 89 Euro erhältlich. Wir haben bereits Testexemplare der beiden neuen Modelle angefragt und hoffen, euch schon bald eigene Eindrücke zu den Neuerscheinungen präsentieren zu können.