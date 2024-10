Im Video angeschaut: Der neue Kindle Colorsoft

Ab heute ist es so weit: Falls ihr den Kindle Colorsoft vorgestellt habt, haltet ihr den ersten eBook-Reader mit Farbdisplay von Amazon möglicherweise schon in den Händen. Andernfalls wollen wir euch mit diesem Artikel und einem kleinen Video einen ersten Eindruck verschaffen und euch so bei der Kaufentscheidung helfen. Falls ihr euch jetzt für einen Kindle Colorsoft (Amazon-Link) entscheidet, müsst ihr euch allerdings auf eine Lieferzeit von knapp zwei Wochen einstellen.

Abgesehen vom Display gibt es beim Colorsoft keine großen Überraschungen. Abgesehen von den deutlich dezenteren regulatorischen Aufdrucken auf der Rückseite des Geräts gibt es keinen Unterschied zum erst kürzlich von uns vorgestellten Kindle Paperwhite in der Signature Edition. Der Colorsoft bringt sämtliche Funktionen des klassischen Modells mit.

90 Euro Aufpreis im Vergleich zum klassischen Kindle Paperwhite Signature Edition

Das bedeutet: Ihr könnt per USB-C oder Qi laden, die Akkulaufzeit soll für bis zu acht Wochen ausreichen. Die genaue Laufzeit konnten wir in der Kürze der Zeit natürlich nicht überprüfen. Das Frontlicht sorgt für eine sehr angenehme Beleuchtung, die Helligkeit kann durch einen Lichtsensor automatisch angepasst werden. Und auch die Farbtemperatur des Displays passt sich auf Wunsch automatisch der Tageszeit an. Der Kindle Colorsoft kommt als Signature Edition ausschließlich mit einem Speicherplatz von 32 GB.

Für einen Aufpreis von 90 Euro im Vergleich zum „klassischen“ Paperwhite in der Signature Edition bekommt ihr beim Colorsoft natürlich das eInk-Display mit Farbe. Dabei stehen in den Einstellungen zwei verschiedene Stile zur Verfügung: Leuchtend und Standard. Ich habe mich für die erste Option entschieden, die die Farben bei weniger gesättigten Bildern verbessern soll. Einen riesigen Unterschied habe ich bei meinen Inhalten aber nicht wirklich festgestellt.

Wir stellen vor: Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) – Mit... Farbenfrohes Lesen – Das neue 7-Zoll-Colorsoft-Display mit seinem hohen Kontrast sorgt für angenehmes Lesen, und die wie auf Papier gedruckt...

Lass deine Seiten bunt strahlen – Mit Markierungen für deine Lieblingsabschnitte in gelb, orange, blau und rosa.

Insgesamt wirken die Farben aufgrund der Display-Technologie eher matt, aber dafür spiegelt oder reflektiert halt auch nichts. Das ist ja eine der großen Stärken der eBook-Reader und auch beim Colorsoft ist das nicht anders. Insgesamt profitiert man im Vergleich zu anderen Kindle-Geräten natürlich gerade bei Inhalten mit vielen Bildern enorm. Das macht sich insbesondere bei Comics bemerkbar.

Das Display des Kindle Colorsoft im Detail

Allerdings: Das Display ist auch nur 7 Zoll groß und damit kleiner als die meisten Comic-Hefte. Entsprechend klein ist die Darstellung auf dem Display. Nur manche digitalen Varianten sind so optimiert, dass man einzelne Bilder im Detail anzeigen kann. Das klappt dann auch ganz gut, wie ihr im folgenden Video sehen könnt. Als maximale Größe ohne Zoom halte ich den Formfaktor „Lustiges Taschenbuch“ gerade noch für geeignet, auch hier zeige ich euch im Video ein Beispiel.

Unterm Stricht macht das Lesen von Comics auf dem Kindle Colorsoft natürlich bedeutend mehr Spaß, als auf anderen Kindle-Geräten. Allerdings sind längst nicht alle eBooks für die Größe des Colorsoft optimiert. Ein generelles Fazit fällt daher zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer. Wenn die Bücher entsprechend optimiert sind, ist das Erlebnis klasse. Falls es keine Optimierung gibt, bleibt der Spaß auf der Strecke.

Abgesehen vom Farbdisplay ist der Kindle Colorsoft eine exakte Kopie des Kindle Paperwhite. Ihr bekommt eine schnelle und übersichtliche Oberfläche, keine komplizierten Menüs und ziemlich flotte Ladezeiten. Auf der anderen Seite habt ihr ein geschlossenes System mit dem angeschlossenen Amazon-Shop. Der manuelle Import von ePubs ist kein Problem, auf Dienste wie die Onleihe müsst ihr allerdings verzichten.

Endlich Farbe: Der Kindle Colorsoft Mein Fazit Der Kindle Colorsoft bringt endlich Farbe in den Amazon-Kosmos. Comics sehen wirklich toll aus, allerdings sind nicht alle Inhalte für die Darstellung auf dem 7 Zoll großen Display geeignet. Design 80 Display 96 Handhabung 80 Preis 75 Leserwertung 0 Bewertungen 0 Pro tolles Display mit Farbe schnelle Oberfläche lange Akkulaufzeit Kontra einfaches Paperwhite-Gehäuse beschränkt auf Amazon-Shop 83 Testergebnis Kindle Colorsoft kaufen Amazon