Muss Apple dank der EU bald eine Siri-Alternative erlauben?

Die Europäische Union und Apple werden so schnell wohl keine Freunde mehr, am Horizont bahnt sich nämlich schon die nächste Auflage an. Laut Mark Gurman von Bloomberg könnte Apple zukünftig dazu gezwungen werden, auf dem iPhone einen alternativen Sprachassistenten zuzulassen – quasi genau so, wie man auch einen anderen Standard-Browser festlegen kann.

„Um die erwarteten EU-Vorschriften zu erfüllen, arbeitet das Unternehmen nun an einer Änderung seiner Betriebssysteme, damit die Nutzer erstmals von Siri als Standard-Sprachassistent zu Optionen von Drittanbietern wechseln können, so eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist“, schreibt Gurman in dem Artikel.

Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich von dieser Art der Entwicklung halten soll. Einen alternativen Browser als Standard zu setzen, das ist aus meiner Sicht eine Kleinigkeit. Aber gleich den ganzen Sprachassistenten austauschen, verliert das iPhone da nicht auch in gewisser Weise seine DNA?

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Sache haltet und welche Siri-Alternative ihr auf eurem iPhone aktivieren würdet.