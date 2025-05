App Store: Zustimmungspflicht bei Abo-Preiserhöhungen ab August dieses Jahres

Der deutsche App Store hält nicht nur viele Anwendungen mit einem einmaligen Kaufpreis bereit, sondern bietet auch immer mehr Apps mit integrierten Abonnements an. Wer hier einiges an Abos angesammelt hat, verliert schnell einmal auch den Überblick. Apple will nun mit einer neuen Regelung im App Store dafür sorgen, nicht in Kostenfallen zu geraten.

In einem neuen Developer-Dokument legt Apple dar, dass Preissteigerungen bei sich automatisch verlängernden Abonnements im App Store ab dem 4. August dieses Jahres eine ausdrückliche Zustimmung des Nutzers bzw. der Nutzerin erfordern. Wird diese Zustimmung nicht erteilt, endet das entsprechende Abonnement automatisch mit dem Ende der jeweiligen Zahlungsperiode.

Neue Regelung gilt nur für Preiserhöhungen ab dem 4. August

Damit man über eine anstehende Preiserhöhung im Bilde ist, will Apple zu diesem Zweck betroffene User nicht nur über eine E-Mail, sondern auch über Push-Nachrichten und In-App-Hinweise informieren. So kann man selbst entscheiden, ob man das Abo noch zum neuen teureren Preis weiter nutzen möchte, oder es auslaufen lässt.

Die neue Regelung im App Store betrifft ausschließlich Preiserhöhungen, die ab dem 4. August 2025 starten, vorherige Preissteigerungen sind davon nicht betroffen. Im Developer-Dokument von Apple wird Entwicklern und Entwicklerinnen angeraten, Preiserhöhungen im App Store möglichst nicht zwischen dem 2. und 4. August dieses Jahres umzusetzen, um eine reibungslose Umstellung zu ermöglichen.