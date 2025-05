Epic Games: Mehr als 100 Millionen USD Gerichtskosten im Streit gegen Apple gezahlt

Der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games um Regularien in Apples App Store zieht sich jetzt schon einige Jahre hin. Auch wir haben bei uns im Blog schon so viele Artikel zu dieser Angelegenheit verfasst, dass wir daraus mittlerweile vermutlich ein ganzes Buch zusammenstellen könnten.

Nachdem Epic Games in der vergangenen Woche einen Teilsieg vor Gericht gegen Apple errungen hat, äußert sich nun Epic Games-CEO Tim Sweeney in einem Interview mit Business Insider. Zwar wird Apple Berufung gegen das Urteil der letzten Woche einlegen, allerdings muss das Unternehmen bis dahin signifikante Änderungen an externen Zahlungen im App Store vornehmen.

Der Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games zieht sich mittlerweile über mehr als fünf Jahre und hat beide Unternehmen Unmengen an Gerichtskosten beschert. Wie Tim Sweeney nun im Interview mit Business Insider berichtet, wären es die immensen Kosten, die man investiert habe, um Apple und seinen CEO Tim Cook herauszufordern, wert, wenn das aktuelle Gerichtsurteil Bestand haben würde. Laut Sweeney habe Epic Games „juristische Rechnungen“ in Höhe von über 100 Millionen Dollar bezahlt, der Streit habe das Unternehmen aber noch viel mehr gekostet.

„Aber wenn man sich die entgangenen Einnahmen ansieht, ist das eine andere Geschichte. Wir können nicht genau vorhersagen, wie viel wir auf iOS eingenommen hätten, aber in den zwei Jahren, in denen wir auf der Plattform waren, hat Fortnite auf iOS etwa 300 Millionen [US-]Dollar eingenommen. Man hätte also hunderte Millionen [US-]Dollar an entgangenen Einnahmen als Ergebnis des Kampfes hochrechnen können.“

Tim Sweeney gibt weiter an, dass man sich „leicht vorstellen“ könne, dass die Gesamtkosten für Epic Games eine Milliarde US-Dollar oder mehr betragen, basierend auf den entgangenen Einnahmen von iOS-Nutzern und -Nutzerinnen sowie Personen, die Fortnite nicht gespielt hätten, weil ihr Freundeskreis unter iOS das Spiel nicht nutzen konnten.

Derzeit ist das US-Entwicklerkonto von Epic Games gesperrt, allerdings gibt Tim Sweeney im Interview an, dass das Unternehmen ein Konto in Schweden besitze, das man nutzen werde, um Fortnite wieder im US-App Store zu veröffentlichen. Der Epic Games-CEO erklärt, er wäre „sehr überrascht“, wenn Apple „sich entschließen würde, dem geopolitischen Sturm zu trotzen und eine wichtige App für iOS zu sperren“. Man habe Apple über die eigenen Pläne informiert, so dass der Konzern aus Cupertino vermutlich wissen wird, dass Fortnite bald im US-App Store erscheinen wird. Der Gerichtsstreit zwischen Epic Games und Apple ist derweil noch längst nicht beendet: Das anstehende Berufungsverfahren könnte weitere Monate in Anspruch nehmen.