Apple TV+: „Trying“ und „The Studio“ verlängert

Apple hat gestern bekannt gegeben, dass zwei seiner erfolgreichen Apple TV+-Comedy-Serien verlängert werden und damit eine weitere Staffel erhalten. Die Kritikerlieblinge „Trying“ mit Esther Smith and Jason Rafe Spall und „The Studio“ mit Seth Rogan gehen damit in die nächste Runde.

In der Feel-Good-Serie „Trying“ geht es um das britische Paar Nikki und Jason und deren Versuch, ein Kind zu adoptieren. Beim Rezensions-Aggregator Rotten Tomatoes erreicht die Serie einen Kritiker-Score von 95 Prozent und einen Fan-Score von 93 Prozent, wird also sowohl von Fans als auch von professionellen Kritikern hoch gelobt. Mit der Bestätigung der Verlängerung kann nun die Arbeit an der fünften Staffel der Serie beginnen.

„The Studio“ ist, obwohl die erste Staffel noch nicht in Gänze ausgestrahlt wurde, bereits ebenfalls zum Kritiker-Liebling geworden und liefert einen satirischen Blick auf Hollywoods Filmindustrie. Steht Rogan verkörpert darin den frisch ernannten Chef des angeschlagenen Filmstudios „Continental Studios“, Matt Remick.

Nun hat auch „The Studio“ die Zusage für eine weitere Staffel erhalten.

Produktionsstarts noch unbekannt

Für beide Serien wurden jedoch bislang keine Timings zu Produktionsbeginn oder gar Ausstrahlungstermin bekannt gegeben. Sobald wir hierzu mehr wissen, lest ihr es natürlich hier.

Im Vergleich zu anderen Streamingdiensten hat Apple noch immer deutlich schlechtere Abozahlen zu verzeichnen als Netflix und Co. Dennoch werden die Serien, die Apple dort anbietet, besonders von der Kritik oft hochgelobt.

Apple TV+ könnt ihr für derzeit 9,99 Euro monatlich abonnieren. In Apple-One-Abos ist Apple TV+ ebenfalls enthalten.