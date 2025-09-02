Du interessierst dich für die Major League Soccer (MLS), also die höchste professionelle Fußballliga in Nordamerika (USA und Kanada)? Dann bietet dir Apple den MLS Season Pass für die restliche Saison 2025, die im Dezember endet, deutlich günstiger an. Wenn du Apple TV+ abonnierst hast, bekommst du den Pass für nur 25 Euro, hast du kein Abo, zahlst du 29 Euro – normalerweise kostet der Saison-Pass 99 Euro. Neuerdings spielt ja auch Thomas Müller in der MLS, da er vom FC Bayern München zu den Vancouver Whitecaps wechselte.

Der neue Preis gilt für die gesamte restliche Saison inklusive Playoffs. Im Abo enthalten sind:

Alle Spiele live und auf Abruf

Englische und spanische Kommentare

Französische Kommentare für Spiele mit kanadischer Beteiligung

Die Highlight-Show „MLS 360“, die alle wichtigen Szenen und Tore zeigt

Die neue Übertragung „Sunday Night Soccer“, jeden Sonntag ein ausgewähltes Spiel im Fokus

Apple bleibt seiner Preisstrategie treu

Wie schon in den vergangenen Jahren senkt Apple den Einstiegspreis zur laufenden Saison schrittweise. Das ist eine smarte Strategie, um auch spät in der Saison noch neue Abonnenten zu gewinnen. Wer lieber monatlich zahlt, bekommt den Season Pass weiterhin für 14,99 Euro pro Monat beziehungsweise mit Apple TV+ für 12,99 Euro.

Das vergünstigte Jahresabo endet automatisch zum Ende der Saison 2025. Achtung: Danach verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Preis von 99 Euro, falls man nicht rechtzeitig kündigt.

So kannst du den MLS Season Pass buchen

Der MLS Season Pass wurde 2023 als Teil der 10-jährigen Partnerschaft zwischen Apple und der Major League Soccer eingeführt und ist exklusiv über die Apple TV App verfügbar. Wenn du jetzt einsteigen willst, kannst du dich dort direkt anmelden und vom reduzierten Preis profitieren.

Wer keine automatische Verlängerung zum vollen Preis möchte, sollte sein Abo vor der Saison 2026 manuell kündigen.

Fazit: Starker Deal für MLS-Fans

Mit dem Preissturz auf 25 beziehungsweise 29 Euro wird der MLS Season Pass zum echten Schnäppchen – besonders für alle, die jetzt zur heißen Phase der Saison einsteigen möchten. Live-Spiele, Highlights und exklusive Formate gibt es zum Bruchteil des Originalpreises. Ein Angebot, das sich für Fußballfreunde definitiv lohnt.