Neuer Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete startet auf Amazon

Nach Jahren mit Wischpads setzt Dreame, einer der Marktführer in Sachen Saug- und Wischroboter, jetzt auch auf eine Wischwalze. Ab sofort kann das neue Top-Modell mit dieser Technik auf Amazon vorbestellt werden. Der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet zum Start 1.499 Euro. Das neue Modell erscheint offiziell direkt nach der IFA am 8. September und bis zur Auslieferung am 12. September profitiert ihr von der Vorbesteller-Preisgarantie bei Amazon.

Zumindest was die unverbindliche Preisempfehlung angeht, liegt der neue Aqua10 damit auf einem Niveau mit dem bisherigen Top-Modell, dem X50 Ultra Complete. Das zeigt auch, dass es sich bei der Wischwalze nicht einfach nur um einen kleinen Versuch handelt, sondern Dreame hier ernsthaftes Potenzial sieht.

Was die Reinigungsleistung angeht, ist die Wischwalzen-Technik den bisherigen Wischpads überlegen. Denn im Gegensatz zu den Wischpads wird die Wischwalze kontinuierlich mit Frischwasser versorgt und das schmutzige Wasser „abgezogen“. So wird der Dreck viel weniger auf dem Boden verteilt. Die Walze verfügt zudem über eine Abdeckung, die sich auf Teppichen automatisch schließt, um einen direkten Kontakt mit den Teppichfasern zu vermeiden.

Die ersten Eindrücke des Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Ich habe den neuen Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete schon bei mir zuhause im Einsatz, für einen finalen Testbericht ist der Roboter aber bisher nicht oft genug gefahren. Ein paar Eindrücke möchte ich aber trotzdem schildern.

Auffällig ist etwa das Design der Station, die nun deutlich breiter, aber nicht mehr so hoch ist. Mir persönlich kommt das sehr entgegen, denn bei uns steht der Wischroboter unter der Treppe. Beim Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kann ich die Klappe der Wassertanks deutlich einfacher öffnen.

Die ersten Fahrten hat der neue Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete erfolgreich erledigt. Ich konnte im Hinblick auf Hinderniserkennung keine großen Veränderungen feststellen. Ein anderes Detail fällt dagegen sofort auf. Die Wischwalze fährt zwar zum Rand, so weitreichend wie beim X50 mit den ausfahrbaren Wischpads ist die Kantenreinigung beim Aqua10 allerdings nicht.

Der neue Roboter punktet auch mit einer sehr hohen Saugkraft von 30.000 Pascal, das ist deutlich mehr als bisher. Ebenfalls klasse ist die Kletterfähigkeit auch über hohe Türschwellen. Im September liefere ich euch noch einmal weitere Eindrücke. Große Negative Überraschungen erwarte ich allerdings nicht.