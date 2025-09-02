Govee Table Lamp 2 Pro: Mit JBL-Sound und Matter jetzt erhältlich

Govee hat sich für die neue Table Lamp 2 Pro einen namhaften Partner mit ins Boot geholt, der die Lampe auch zu einem Bluetooth-Lautsprecher macht. Zusammen mit JBL gibt es hochwertigen Sound, kombiniert mit Lichtspiel und tollem Design. Zum Start kostet die Govee Table Lamp 2 Pro nur 153,99 Euro statt 169,99 Euro. Das sind die Details.

Mit einem neuen Chipsatz und Algorithmus reagiert die Govee Table Lamp 2 Pro blitzschnell auf Musik: Gerade mal 32 Millisekunden dauert es, bis Licht auf Ton abgestimmt wird – perfekt für dynamische Lichtshows.

Im Inneren stecken 210 individuell adressierbare RGBICWW-LEDs, die für 20 Prozent schärfere Lichteffekte sorgen als der Vorgänger. Ob Partystimmung oder Entspannungsmodus, die über 100 voreingestellten Szenen und zahlreichen DIY-Optionen lassen kaum Wünsche offen. Helligkeit und Farbtemperatur kannst du natürlich auch ganz individuell anpassen.

Govee Table Lamp 2 Pro kommt mit JBL-Sound

Für den richtigen Klang sorgt ein integrierter 2,5-Zoll-Lautsprecher, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Kultmarke JBL. Das Ergebnis soll ein „satter und vielschichtiger Klang“ sein, wovon wir uns noch selbst überzeugen müssen. Govve hat uns die Lampe schon geschickt, allerdings konnten wir noch keinen Blick hinein werfen. Das holen wir in den kommenden Wochen nach.

Wer gleich zwei Lampen koppelt, bekommt dank 5,8-GHz-WLAN-Stereo-Verbindung sogar echten Stereo-Sound.

Kabellos, kompakt und leistungsstark

Dank integriertem 5200-mAh Akku kann die Lampe auch mal ohne Kabel bis zu 4,5 Stunden lang Musik spielen. Das runde 360-Grad-Design sorgt aus jedem Blickwinkel für stylische Lichtakzente, egal ob auf dem Sideboard, dem Schreibtisch oder Nachttisch.

Mit bis zu 600 Lumen Helligkeit und einem variablen Farbtemperaturbereich von 2700K bis 6500K passt sich die Lampe flexibel jedem Raum und jeder Stimmung an.

Natürlich ist die Table Lamp 2 Pro komplett smart steuerbar:

Über die Govee-Home-App

Per Google Assistant oder Amazon Alexa

Und neu: Kompatibel mit Matter, dem neuen Standard für noch bessere Smart-Home-Integration

Dazu gibt es praktische Features wie Timer, Zeitpläne und Automatisierungen, damit das Licht sich deinem Tagesablauf anpasst.

Preis & Verfügbarkeit

Die „Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL“ ist ab sofort erhältlich. Wie gewöhnlich gibt es zum Marktstart ein Angebot, das die Kosten von 169,99 Euro auf 153,99 Euro senkt.