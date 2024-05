Feuerwear Lightline-Sonderedition: Verkauf heute um 8, 12 und 17 Uhr

Der Zubehörher-Hersteller Feuerwear ist uns bestens bekannt und jeder der ein Produkt von Feuerwear nutzt, meldet mir immer nur positive Erfahrungen. Meine Frau hat zum Beispiel den Kulturbeutel im Einsatz, mein Schwiegervater hat einen Rucksack bekommen und auch in Fabians Familie sind Feuerwear-Produkte beliebt. Die Einzelstücke sind alle aus Feuerwehrschlauch gefertigt, oftmals in Rot oder Weiß. Einmal im Jahr steht der Sonderverkauf der neongelben Lightline-Edition an, die stark limitiert und sehr begehrt ist.

Um die Chancen zu erhöhen, startet der Verkauf der Lightline-Edition in drei Phasen. Jeweils um 8:00, 12:00 und 17:00 Uhr schaltet Feuerwear neue Produkte frei, die ihr im Online-Shop kaufen könnt. Falls es morgens nichts klappt, könnt ihr es später am Tag noch einmal probieren. Die Anbieter haben ein paar Tipps parat, die ihr befolgen könnt. Zuerst sollet ihr euch vorab ein Nutzerkonto anlegen, wobei das nicht zwingend notwendig ist, den Kaufprozess aber beschleunigt. Speichert euch vorab den Link www.feuerwear.de/lightline und seid pünktlich.

Immerhin: Die 2024 Lightline-Kollektion ist die größte Kollektion jemals. Glücklicherweise konnten die Anbieter mehr neongelbe Schläuche als in den Jahren zuvor sammeln. Erstmals gibt es aus auch die Schreibmappe Parker in Gelb.

Fest steht: Die Lightline-Produkte sind so beleibt, dass innerhalb weniger Minuten alle Stückzahlen vergriffen sind. Bei Interesse müsst ihr also pünktlich zuschlagen und solltet langes stöbern im Shop vermeiden. Wir wünschen viel Erfolg und drücken euch die Daumen.