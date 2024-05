Looks Like Rain: Visuelle Wetter-App spricht jetzt Deutsch

Wetter-Apps gibt es viele im App Store, wobei ich bin weiterhin Fan von WeatherPro bin. Einen etwas anderen Ansatz hat die App Looks Like Rain (App Store-Link) gewählt, da es hier statt einer klassischen Vorhersage eine visuelle Anzeige gibt. Während bisher alle Bezeichnungen nur in englischer Sprache verfügbar waren, kann man jetzt von deutschen Beschriftungen profitieren, wenn man das neuste App-Update installiert.

Looks Like Rain stellt die Vorhersage einfach anders dar, nämlich auf einem Zeitstrahl. Auf den Zeitleisten könnt ihr anhand von Farben schnell erkennen, ob es regnet, ob der Himmel bedeckt ist, ob die Sonne scheint und mehr. Mit Punkten sind zum Beispiel der Sonnenauf- und Sonnenuntergang gekennzeichnet, ebenso kann man die am Tag zu erwartende Höchst- und Tiefsttemperatur ablesen. In den Einstellungen könnt ihr das für euch das beste Farbshema auswählen. Des Weiteren hält Looks Like Rain auch kleine Diagramme für den Niederschlag oder Wind bereit.

Looks Like Rain kann man kostenlos ausprobieren

Die etwas andere Wetter-App könnt ihr kostenlos aus dem App Store laden und auf iPhone, iPad und Mac nutzen. Allerdings gibt es nur dann Zugriff auf alle Funktionen, wenn man ein Abonnement abschließt. Für 2 Euro im Monat oder 10 Euro im Jahr schaltet ihr Widgets für den Startbildschirm frei und könnt zwischen verschiedenen Farbshemata wählen. In der Gratis-Version kann man das Wetter an nur einem Ort einsehen, in der Premium-Variante könnt ihr mehrere Orte in der App verwalten.