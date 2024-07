Wetter-App in iOS 18 mit zwei neuen Funktionen

Im Herbst macht Apple iOS 18 für alle verfügbar und bietet auch in der Wetter-App neue Funktionen an. Unklar ist derzeit noch, ob die neuen Funktionen in der Wetter-App auch für deutsche Geräte verfügbar gemacht werden.

Gefühlte Temperatur in der Wetter-App von Apple

In der Städte-Anzeige zeigt Apple fortan nicht nur die aktuelle Temperatur an, sondern auch die gefühlte Temperatur. Und das ziemlich prominent, da die gefühlte Temperatur direkt unter der aktuellen Temperatur angezeigt wird. Während die tatsächliche Temperatur in der Wetter-App verständlicherweise besonders groß dargestellt ist, ist die gefühlte Temperatur etwas kleiner gelistet.

Apple hat mitgedacht und zeigt die gefühlte Temperatur nur dann an, wenn es einen nennenswerten Unterscheid beider Werte gibt. Demnach blendet die Wetter-App die gefühlte Temperatur aus, wenn sie sich mit der aktuellen Temperatur gleicht. Ich habe ein paar Städte ausprobiert und die neue Anzeige zeigt sich eher selten. Bei deutschen Städten habe ich keine gefühlte Temperatur gesehen, hingegen konnte ich in Orlando in den USA die neue Anzeige sehen.

Zuhause und Arbeit werden automatisch hinzugefügt

Möglicherweise habt ihr ja in der Karten-App von Apple Favoriten für Zuhause und Arbeit angelegt. Anhand dieser Adressdaten listet die Wetter-App automatisch die Vorhersage für Zuhause oder für die Arbeit. Das ist auf jeden Fall praktisch, natürlich könnt ihr über Favoriten auch weitere Orte anlegen.

Da mein Beta-iPhone vorwiegend nur im Büro liegt, kann ich diese Funktion noch nicht testen.