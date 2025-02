iOS 18.4: Datenschutzprobleme in Safari

Nach dem Update von Safari unter iOS 18.4 hat Apple eine Änderung eingeführt, die die letzten Suchanfragen anzeigt, wenn die Adressleiste angetippt wird. Aus Sicht von Datenschützern könnte diese Änderung allerdings problematisch sein.

Wenn ihr in Safari unter iOS 18.4 einen neuen Tab öffnet und in die Adressleiste tippt, zeigt euch der Browser sofort die letzten Einträge des Webverlaufs. Das funktioniert auch, wenn ihr im bereits geöffneten Tab das Suchfeld berührt. Unter iOS 18.3 und auch in den vorherigen Versionen war das nicht der Fall.

Entdeckt wurde diese Neuerung von 9to5Mac. Scheinbar gibt es aber zumindest bislang keine Möglichkeit, diese Änderung abzuschalten. Auch unter iPadOS 18.4 ist diese Neuerung zu finden, unter macOS Sequoia 15.4 allerdings nicht.

Einerseits ist es sicherlich praktisch, frühere Suchanfragen auf einen Blick verfügbar zu haben und dann auch noch einmal ausführen zu können. Andererseits schränkt die Funktion auch die Privatsphäre der Nutzer ein, da die Suchanfragen für andere ebenfalls sichtbar ist, wenn sie zum Beispiel beim Surfen über die Schulter schauen oder ein Bekannter sich das iPhone zum kurzen Googlen leiht.

Bislang gibt es nur die Möglichkeit, den privaten Browser-Modus zu verwenden, wenn man nicht möchte, dass die Suchanfragen gespeichert – und ergo dann auch im Verlauf angezeigt werden. Eine Möglichkeit, die Anzeige der Suchanfragen auszuschalten, ist derzeit nicht vorgesehen.

iOS 18.4 erscheint im April

iOS 18.4 ist derzeit nur in einer Beta-Version verfügbar. Im April soll das Update der Öffentlichkeit zum Download bereitgestellt werden. Bis dahin könnte Apple das neue Feature rückgängig machen oder entsprechend umarbeiten, wenn das Feedback der Nutzerschaft eher negativ ist.

Wie seht ihr die Änderung, die Apple für Safari einführen will?