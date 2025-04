iOS 18.4 aktiviert ungefragt automatische iOS-Updates auf dem iPhone

Mit iOS 18.4 ist Apple Intelligence in Deutschland gestartet und ich bin gespannt, wie und ob ihr die neuen Funktionen nutzt. Schreibt gerne ein paar Kommentare! Allerdings ist nach dem Update auch Vorsichtig geboten, denn Apple hat sowohl mit iOS 18.4 als auch macOS 15.4 die automatischen Updates für euch standardmäßig aktiviert.

Automatische Softwareupdates haben den Vorteil, dass ihr euch um nichts kümmern müsst, da das iPhone das Update zum Beispiel über Nacht installiert. Dennoch gibt es gute Gründe, warum man die automatischen Updates lieber deaktivieren sollte. Unter anderem können sich Fehler in den Updates verstecken, die erst später erkannt werden. Installiert man das Update sofort und automatisch, kann es passieren, dass einige iPhone-Funktionen nicht mehr nutzbar sind.

Apple hat diese Option nicht still und heimlich aktiviert, da nach dem Update auf iOS 18.4 ein Infos-Screen in kleiner Schrift anzeigt, dass diese Option für künftige Updates automatisch aktiviert sei, man dies aber in den Einstellungen ändern kann. Auch ich habe diesen Screen ohne Beachtung einfach weggeklickt …

Ich habe die automatischen Updates deaktiviert, da ich selbst entscheiden möchte, wann ich das Update laden und installieren möchte. Wenn auch ihr die von Apple voreingestellte Standard-Einstellungen ändern wollt, geht einfach wie folgt vor.

iOS 18.4: Automatische iOS-Updates auf dem iPhone deaktivieren

Einstellungen → Softwareupdate → Automatische Updates

Hier könnt ihr „iOS-Updates“ und/oder „Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien“ deaktivieren. Ich habe das Laden der Updates aktiviert, um eine manuelle Installation später zu beschleunigen.

macOS 15.4: Automatische Systemupdates auf dem Mac deaktivieren

Systemeinstellungen → Allgemein → Softwareupdate → Automatische Updates

Auch hier kann man auswählen, dass Updates bei Verfügbarkeit zwar geladen, aber nicht installiert werden.

Apple will sicherstellen, dass möglichst viele Nutzer und Nutzerinnen immer die neuste Softwareversion nutzen. Wie oben schon erwähnt, kann man den Info-Screen schnell überspringen und wird dann die Option im Nachgang nicht mehr ändern. Allerdings bedeutet das nicht, dass Updates so immer schnellstmöglich installiert werden. Manchmal ist eine händische Installation sogar schneller.

Gleichen Ansatz hat Apple übrigens auch bei Apple Intelligence verfolgt, denn nach dem Update auf iOS 18.4 ist die Funktion automatisch aktiviert. Möchte man den KI-Dienst nicht nutzen, muss man ihn manuell deaktivieren.